七夕23對新人登記 疫情結緣、紐約跨國戀都選台南完婚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
陳小姐及傅先生相識起於疫情，並選在今天在永康戶政事務所辦理結婚登記，分享屬於兩人的幸福時刻。圖／台南市民政局提供
今天適逢農曆7月7日「七夕情人節」，台南市共有23對新人挑在這天完成結婚登記。市府18戶政事務所特別布置拍照專區，準備拍照手拿板和小禮物，營造浪漫氛圍，讓新人與親友留下甜蜜紀錄。

在永康戶所登記的陳小姐與傅先生因疫情期間的線上語言課結緣。當時陳小姐赴日後，兩人一度因防疫規定無法碰面，她仍貼心送上草莓蛋糕與零食到對方隔離房門口。後來第一次旅行選在京都，在古城與櫻花陪伴下感情迅速升溫，兩人直說這段緣分像命中注定。

另一對在府南戶所登記的孫小姐與日籍加藤先生，則是在紐約結緣，當時孫小姐赴當地實習，透過交友軟體認識同樣在異鄉工作的日籍加藤先生，因思鄉情懷與共同興趣，兩人聊得投機，感情也逐漸升溫，最有趣的是，加藤原本害怕的台灣美食「臭豆腐」，卻因一次誤被放進火鍋而嘗到，沒想到一試成主顧，成了兩人之間難忘的甜蜜插曲，多年後，選在七夕這天回到台灣完成結婚登記，讓跨國愛情開花結果。

市長黃偉哲表示，市府持續推動友善婚育政策，除提高生育獎勵金、托育補助外，也在各戶所設置拍照專區，盼新人能留下幸福回憶。他也期盼透過政策支持，讓青年能安心在台南成家。

民政局長姜淋煌提醒，婚姻須完成結婚登記才具法律效力，僅舉辦婚宴並不足以成立婚姻，呼籲新人切勿忽略最重要的一步。

孫小姐與加藤先生選在七夕這天在府南戶政事務所完成結婚登記，並留下甜蜜合影。圖／台南市民政局提供
