中鼎投入千萬助重建 台南首戶重建宅溫馨入厝

中鼎集團投入千萬預算，以工程專業協助「丹娜絲颱風及七二八豪雨」受災鄉親重建家園。今日於台南學甲區舉辦首戶完成修繕工程民宅的入厝活動，中鼎集團總裁余俊彥偕同行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德、台南市長黃偉哲等人出席。

此次風災豪雨重創南台灣，造成許多家園嚴重受損，中鼎集團響應行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」媒合行動，投入新台幣1000萬元經費協助修繕及重建。中鼎專業團隊自8月20日起即陸續前往臺南市學甲、官田、後壁、白河、新營、柳營、六甲、下營、鹽水、麻豆、佳里等受災區域現勘與丈量，目前各項投入救災的資源和人力都已就位，中鼎將以「最值得信賴的全球工程服務團隊」全力加速房屋修復，讓受災居民早日返回家園、安心入住。

中鼎此次響應行政院號召，以工程專業協助災後重建，除為善盡企業社會責任，更期拋磚引玉，鼓勵更多企業一同投入災後重建工作。