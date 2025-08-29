丹娜絲颱風毀損台南2千處交通號誌、標誌 已全數修復完成

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風損壞台南市交通號誌及標誌近2千處，已全部修復。圖／台南市交通局提供

丹娜絲颱風重創台南市交通設施，全市約2000處號誌、標誌出現倒塌、毀損，交通局表示，目前已全面修復完成，市府呼籲民眾若仍發現交通設施損壞，可立即透過1999市民服務專線等管道通報，將即時派員處理。

交通局副局長熊萬銀指出，風災期間出現的災損情況包括號誌桿倒塌折斷、燈箱毀損、控制器進水、地下線路故障、架空線路垂落，以及大型指標桿、反射鏡傾斜或倒地等。

交通局第一時間啟動緊急應變機制，動員維修團隊展開巡查搶修，優先處理警方及EMIC通報的緊急路口，以排除桿件類傾倒及影響道路通行及安全緊急處理，並依路口重要性，將號誌完全不運作路口先行恢復正常運作為原則，再依局部損壞路口依路段重要性接續處理。

交通局強調，雖然全市交通設施已修復，但仍需要市民協助通報，若在日常通勤或步行時發現號誌、標誌仍有異常，歡迎利用1999專線或交通局首長信箱反映，市府將即刻派員搶修，維護道路交通安全。

丹娜絲颱風損壞台南市交通號誌及標誌近2千處，已全部修復。圖／台南市交通局提供

