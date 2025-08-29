嘉義市建國二村重劃區竣工 打造遠眺阿里山新興商業區

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程竣工，未來將打造為嘉義市新興商業區。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程歷時2年9個多月完工，斥資4億2298萬元，總開發面積8.8公頃，市長黃敏惠今天主持竣工典禮，將打造能遠眺射日塔及阿里山的「嘉義市新興商業區」，並成立眷村生活文化館傳承歷史記憶，為經濟與文化發展注入新能量。

黃敏惠說，嘉義市眷村改建歷經搬遷與重劃，市府協助建置公共設施，並規畫設立眷村生活文化館，保存人文故事。建國二村重劃區土地將在今年底完成土地分配，市府也提供3年內開發容積獎勵10%，3至5年容積獎勵5%，超過5年不予獎勵，盼加速後續推動。

工務處表示，建國二村、復興新村過去分屬空軍與陸軍眷村，2005年搬遷至經國新城，國防部曾自辦都市更新但未成功，直到2020年由市府接手，以市地重劃方式開發，將住宅區變更為商業區，也取得公園用地、停車場用地、廣場用地及道路用地等共25.14%公共設施用地。

市地重劃2021年12月21日經內政部核定，12月28日公告發布，細部計畫在隔年1月3日公告發布，11月15日正式開工，開發總面積約8.8379公頃，總經費達4.23億元，建構完善道路系統、排水系統、污水管道、也規畫7074立方公尺滯洪池，周圍人行道最大寬度達7公尺。

建國二村是嘉義市眷村與城市歷史發展的重要地區，市府邀請在眷村長大的製作人王偉忠。王偉忠說，這片老眷村土地承載了許多故事與回憶，也是父母一代在顛沛中建立家庭的溫暖所在，期望成立「眷村生活文化館」時，也能延續世代記憶，讓眷村故事繼續發光發熱。

嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程竣工，將打造可遠眺射日塔及阿里山的新興商業區。示意圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程竣工，市長黃敏惠今天參加竣工典禮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程竣工，未來將打造為嘉義市新興商業區。記者黃于凡／攝影
嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程竣工，預計今年底將完成土地分配。圖／嘉義市政府提供
嘉義市建國二村、復興新村市地重劃工程竣工，未來將打造為嘉義市新興商業區。記者黃于凡／攝影
