國家重要濕地變廢土垃圾場？雲林民眾憂環境遭破壞 縣府到場調查

雲林成龍濕地是國家重要濕地，今年初曾被回填摻雜營建廢棄物的土方，後被查獲已移除，近日又有民眾發現濕地內被堆置大量摻雜蚵殼的廢土，憂心國家濕地遭到破壞，縣府農業處調查，堆置土方是蚵殼清洗場的土壤，曝曬後供養殖戶修補魚塭堤岸，已請養殖戶提出書面申請。

前天有民眾發現成龍濕地西側離村莊較遠處被堆置摻雜蚵殼的廢土，「大約有八、九座的小土丘」，因顏色不似土壤，且摻雜蚵殼，村民擔心是被棄置的汙染物，憂心濕地受到破壞。

村民表示，成龍濕地近年已是當地著名觀光景點，吸引許多國內外遊客造訪，今年初緊鄰濕地旁有土地被回填營建廢棄物，好不容易才清除，居然發現濕地內竟再度被堆置廢土，「真的很可惡」。

林業及自然保育署南投分署表示，昨天下午3時接獲匿名檢舉，指成龍濕地內雲林縣口湖鄉成龍段土地遭傾倒蚵殼混合廢棄土方，經查該處屬私有地，已轉請雲林縣政府處理，查找相關行為人以釐清其動機及責任。

雲林縣府農業處今到現場調查，副處長蔡耿宇表示，堆置的土方來源為蚵殼清洗場集中曝曬的土壤，估算堆置面積約100平方公尺，土方量約80立方公尺，是要做為魚塭堤岸修補使用，因該處魚塭去年8月豪雨潰堤曾重新修補，今年7、8月連日降雨影響，堤岸遭沖刷出現滲水情形，養殖戶向村長反映，由村長協助辦理堤岸修復工作。

蔡耿宇表示，堆置土方地點屬成龍濕地範圍，該魚塭在濕地公告前已存在，魚塭堤岸修補符合濕地保育法第21條規定，但未提出申請，已請村長日後如有魚塭堤岸修補需要，可先行書面告知縣府或鄉公所，讓縣府提供相關協助與減少爭議。

至於今年初濕地被傾倒廢土一事，蔡耿宇表示，今年3月口湖鄉成龍段有魚塭進行塭堤修繕，因未經申請許可，現場回填土方包含碎紅磚及混凝土塊，違反農業發展條例規定，因緊鄰成龍濕地，已函請土地所有權人改善，相關土方已移除。

口湖鄉成龍村30年前遭逢世紀海水倒灌，自此喪失農耕功能，廣大農地轉為濕地，居民被迫雨水共生，在中央與地方政府、觀樹教育基金會與社區居民的長期共創下，成龍濕地透過藝術轉型重生，縣府自2020年起推動「國際流動藝術饗宴」，持續將濕地轉化為藝術舞台，延續社區、藝術與環境教育的連結，是台灣氣候調適的重要示範點。