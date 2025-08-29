丹娜絲風災嘉縣漁業停電受損補助申請　9/1截止

颱風丹娜絲造成嘉義縣漁民嚴重損失，縣府表示，農業部漁業署推出產業輔導措施，補助停電期間漁民使用發電機及養殖物維生設備費用，申請期限至9月1日止，請把握時間。

颱風丹娜絲7月6日深夜11時40分左右從嘉義布袋登陸，造成嘉義地區逾36萬戶停電，經約2週的搶修才全部復電，颱風造成養殖漁民嚴重損失，除魚群死亡、設備毀壞，更多是租用、使用發電機發電維持漁塭運作帶來的額外支出。

對此，嘉義縣農業處漁業科長張建成今天告訴中央社記者，漁民可以提出申請補助，包括停電期間使用發電機相關費用補助（油料、租金或運費）及養殖物維生設備補助（增氧機、發電機、飼料桶、智慧養殖設備、電箱、抽水機、魚塭用工作筏或船外機、生態友善防鳥網等）。受理單位是嘉義區漁會、嘉義縣養殖漁業生產區發展協會，申請期限至下週一（9月1日）止。

此外，魚寮毀損方面農業處也委由嘉義縣養殖協會受理廢棄物清運服務；張建成表示，至8月25日止共登記225戶，已完成清運183戶，希望在9月上旬完成所有漁民通報案件，儘快恢復及維護魚塭環境。

張建成說，等候通知安排清運的漁民，請先按允收項目分類及先行暫置，但暫置地點不要影響交通或他人。允收項目包括石棉瓦（以太空包或飼料袋裝妥）、磚、瓦、石塊、鐵類（鐵皮、鐵管等）、建築木材、木角料、石膏板、矽酸鈣板、塑膠類（水管、容器等）、玻璃及玻璃纖維。