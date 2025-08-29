台南再增淹水地區 市府宣布加碼水閘門補助並延長到年底

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市今年受到丹娜絲颱風和豪雨影響，「防水閘門」補助再加碼，申請期限延長至年底。圖／水利局提供
台南市今年受到丹娜絲颱風和豪雨影響，「防水閘門」補助再加碼，申請期限延長至年底。圖／水利局提供

去年凱米颱風後，台南市今年針對災區推出防水閘門補助專案，但申請踴躍，今年再度發生丹娜絲颱風、728與802豪雨重創台南，部分行政區出現嚴重積淹水。台南市政府為減少水患帶來的財產損失，繼先前推出防水閘門（板）補助方案後，再度宣布加碼，擴大補助範圍並延長申請期限至今年底。

去年度凱米颱風重創南市後，市府啟動補助方案，補助申請自5月8日開跑至10月31日截止，或至經費用罄為止，多位市議員指專案預算過少、申請踴躍，許多民眾無法獲得補助，且申請規定須於期限內完工，讓民眾與業者憂心趕不及施工，補助恐落空。

由於台南市今年再遇丹娜絲颱風及接連豪雨，為加強社區防災韌性，市府宣布加碼及延長申請期限。凡自2024年7月以來有超過20公分積淹水紀錄、且具居住事實的合法建築物住戶，均可提出申請。

水利局表示，台南市推動各項防洪措施，整體淹水面積及退水時間也均明顯改善，但工程措施仍有其侷限性，為協助更多有需求的市民，市府針對補助計畫做出調整因應並爭取經費，放寬補助條件擴大補助範圍，安裝防水閘門主要是阻擋因強降雨造成的道路積水倒灌，曾淹水20公分以上地區住戶可視實際需求申請，鼓勵更多家戶裝設防水閘門，防範水災造成的財產損失。

補助經費額滿為止，且每案最多可申請2處，設置材質仍應為鋁合金或不鏽鋼，每處依實際設置出入口寬度及設置高度計算，補助標準則依出入口寬度與高度分級計算，依寬度有不同補助額度，另高度需達90公分以上，如未達90公分按比例減少補助。

市府強調，經過多年河川整治與防洪工程，台南淹水面積已逐步減少，但極端氣候下仍難以完全避免積淹水。此次補助延長至年底，採「額滿為止」原則，申請人可至建物所在區公所提出申請，詳細內容已公告於台南市政府水利局官網，也可洽詢水利局綜合企劃科。

台南市今年受到丹娜絲颱風和豪雨影響，「防水閘門」補助再加碼，申請期限延長至年底。圖／水利局提供
台南市今年受到丹娜絲颱風和豪雨影響，「防水閘門」補助再加碼，申請期限延長至年底。圖／水利局提供

台南 淹水 水利局 凱米颱風 丹娜絲颱風

