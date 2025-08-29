台南市與菲律賓阿克蘭省締盟 古都風情攜手長灘島魅力共拓新篇章

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
菲律賓阿克蘭省訪問團拜會台南市政府。從左至右依序為阿克蘭省議員Jupiter Aelred G. Gallenero、阿克蘭省行政長官 Selwyn C. Ibaretta、阿克蘭省省長 米拉弗洛斯Jose Enrique M. Miraflores、黃偉哲市長、菲律賓僑務促進委員余建榮、黃耀國參議。圖／台南市府提供
菲律賓阿克蘭省訪問團拜會台南市政府。從左至右依序為阿克蘭省議員Jupiter Aelred G. Gallenero、阿克蘭省行政長官 Selwyn C. Ibaretta、阿克蘭省省長 米拉弗洛斯Jose Enrique M. Miraflores、黃偉哲市長、菲律賓僑務促進委員余建榮、黃耀國參議。圖／台南市府提供

台南市與菲律賓阿克蘭省（Province of Aklan）於8月正式締盟為姊妹市，由台南市長黃偉哲與阿克蘭省長米拉弗洛斯（Jose Enrique M. Miraflores）代表完成異地簽署，為雙邊關係揭開新頁。

米拉弗洛斯省長此前已率領阿克蘭省政要拜會黃偉哲市長，雙方就文化、觀光旅遊及產業發展等議題深入交流。黃市長表示，台南與阿克蘭同為農業與觀光重鎮，締盟之後除了繼續推動旅遊互訪與文化交流外，也將鼓勵企業探索投資契機，期盼藉由持續互動深化城市外交。

米拉弗洛斯省長表示，世界知名的長灘島讓阿克蘭省在旅遊業的表現亮眼，而其境內擁有兩座國際機場，希望擴展在經貿、觀光等領域的合作。省長並透露將規劃參與「大台南國際旅展」，讓台南市民能更深入體驗阿克蘭的獨特魅力。省長強調，他在造訪台南期間對城市的市容整潔印象深刻，不僅感受到市民的高度自律，也看見市府團隊的努力，因此對未來合作充滿信心。

阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲律賓的農業與觀光大省，人口超過60萬人，度假勝地長灘島（Boracay）即坐落於該省，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際，海島旅遊資源豐富。此外，每年一月在阿克蘭首府Kalibo舉行的阿替阿替漢節（Ati-Atihan Festival），融合宗教傳統與盛大遊行，是菲律賓最具代表性的慶典之一，吸引無數旅客共襄盛舉。

