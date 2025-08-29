聽新聞
台南鐵路地下化隧道19台「風機」進場安裝 目標明年底通車
台南鐵路地下化工程進度再推一步。主體隧道結構在5月初順利貫通後，工程團隊全力趕工，目前已邁入機電系統安裝的關鍵階段，19台隧道風機自本月27日起陸續吊運進場，象徵整體工程進入設備整合，朝明年底通車目標邁進。
鐵道局南部工程分局指出，此次進場的隧道風機共19台將分別設置於隧道內10個通風機房，每台風機直徑為2.5公尺，重達4500公斤，具備每秒120 立方米的高效風量輸出，負責日常通風與維持隧道內空氣品質。
在隧道發生火警等緊急情況下，風機可迅速啟動排煙模式，以每分鐘 888 轉的轉速運轉，產生時速約8公里的風速，有效排除濃煙，並可延長逃生時間至900秒，讓人員可以安全抵達最近的緊急出口，確保乘客與相關人員安全。
且所有設備均採用高效能、低噪音設計，並配合設置於台南車站中央監控室的中央監控系統整合操作，有效提升隧道安全與營運效率。
台南鐵路地下化因東門路段文資遺構處理，去年一度延宕。經依文化資產保存法完成移置保存後，工程加緊腳步趕工，目前隧道結構預計年底前全數完成，後續將陸續進行軌道、電車線、通訊及號誌等系統安裝。
隧道風機進場意味工程進度已由「土木」跨入「機電」階段，未來將持續加快施工，穩定朝向2026年底如期通車邁進。
