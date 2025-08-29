看電影用循環杯 飲料升級還能抽iPhone...台南2家影城響應

為了減少一次性飲料杯使用，台南市環保局攜手台南大遠百威秀影城與麻豆戲院推出「循環乾一杯」活動，活動期間只要用循環杯或自備環保杯，有機會抽中 iPhone 16 Plus更能免費升級飲料，把環保結合影城娛樂，讓民眾輕鬆就能投入減廢行動，期待帶動全民養成使用循環杯、環保杯的消費習慣。

台南大遠百威秀影城的「秀出循環乾一杯」活動，從9月至11月，每周六、日，觀眾只要使用循環杯單點中杯碳酸飲料，就能免費升級大杯；使用循環杯或自備環保杯買飲料，還能獲得抽獎券一張，有機會抽中iPhone 16 Plus 一支，或雙人電影票券30份，每人限中獎一次。

麻豆戲院的「哇麻豆陣循環乾一杯」在11月推出環保套餐組合，使用循環杯裝飲品，小杯直接升級大杯；自備環保杯也享同等優惠；使用循環杯或自備環保杯購買飲料者，同樣能拿到抽獎券，最大獎也是iPhone 16 Plus，還有雙人電影票券10份。

活動期間，將於影城手扶梯、飲料部、影廳出口等高流量區設置循環杯回收箱，方便歸還，影城人員不定期巡檢及維護回收箱內外環境整潔；循環杯皆送至專業清洗公司處理，清洗流程遵循衛福部食藥署「餐具清洗良好作業指引」，包含去殘渣、沖洗、清潔劑洗滌、沖淨、高溫殺菌及烘乾等程序，確保衛生安全。

環保局長許仁澤表示，推廣循環杯及自備環保杯是資源循環及淨零減碳的重要一步，從民眾日常生活場域做起，隨手減廢，也歡迎更多場域加入響應。 台南市環保局攜手台南大遠百威秀影城與麻豆戲院推出「循環乾一杯」活動，飲料可免費升級。圖／台南市環保局提供

