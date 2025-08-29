聽新聞
詐騙猖獗社福團體勸募聲譽受影響 台東牧心月餅預購慘淡僅130盒
詐騙猖獗！影響社福團體勸募聲譽，台東縣私立牧心智能發展中心推出今年中秋節月餅禮盒預購低迷，欲募集1000盒中秋月餅，至今僅預購130盒。牧心主任許惠雅說，「很擔心無法達標」。
許惠雅憂心表示，詐騙真的很可惡。他們已經受大環境影響訂單減少很多，詐騙又從中破壞聲譽，讓他們勸募變得更加困難，到現在中秋月餅預購才1%，盼能社會企業幫助中心度過難關。
牧心每年中秋節都會推出月餅禮盒，由庇護工廠喜憨兒和員工共同製作，由於品質佳、食材新鮮，廣受好評，吸引不少民間企業及民眾訂購，不過，今年自5月推出來，竟乏人問津，不如預期。
中心表示，往年同期訂單就有2至3成左右，至今預購只有130盒，而中秋月餅的收入，主要是支付員工和庇護工廠上班的喜憨兒年終獎金，若到9月底前訂單不足，恐發不出獎金，確實會擔心。
據了解，牧心曾因尼伯特颱風及疫情，月餅訂單量有受到影響，但這次原物料漲及詐騙猖獗，影響的是全台，大家連帶受影響，包括捐款和訂購意願都低了。
