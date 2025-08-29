騎開車飛快的小心了！台南4行政區這17路段下周起測速

台南市麻豆區因近來特定路段車流量明顯大增、或事故不斷，警方統計討論後，今天宣布下周一9月1日起在17處路段測速，希望拉低行車速度、減少事故風險，籲請民眾遵守速限、安全駕駛。

分局交通組表示，針對轄內易肇事路段加強速度管理，是為提升道路交通安全，降低超速肇事風險，提醒用路人遵守速限規定，共同維護交通安全。

潘志丞表示，超速行駛是造成重大交通事故主因之一，超速行駛不僅縮短反應時間，也會加重事故傷害。上述路段因車流量大或事故頻發，已列為重點執法區域。提醒駕駛人嚴守速限，切勿心存僥倖。

根據道路交通管理處罰條例，一般道路超速違規將處1200元至2400元不等罰鍰，高速公路、快速公路超速違規將處以3千元至6千元不等罰鍰。

麻豆警方公布的17處測速路段如下： 1.麻豆區井東里磚子井83-5號前（雙向） 2.麻豆區市171線19.156公里處（東向） 3.麻豆區市171線12.5公里路段（雙向） 4.麻豆區市173線4.6公里路段（北向） 5.麻豆區市176線16.45公里前路段（東向） 6.麻豆區台19甲線18.917公里麻善大橋（南向） 7.下營區台19甲線12.52公里處（雙向） 8.下營區市174線14公里處（雙向） 9.下營區南59線3公里處（雙向） 10. 六甲區市174線27.01公里處（西向） 11. 六甲區市165線31.684公里處（北向） 12. 六甲區台1線299.95公里處（南向） 13. 六甲區台1線301公里處（北向） 14. 官田區台1線301.1公里處（南向） 15. 官田區台1線309.6公里處（曾文溪橋北向） 16. 官田區台84線20.2公里處（雙向） 17. 官田區南318線1.15公里處（東向）

開車騎車飛快的要小心！台南4行政區這17路段今起測速。圖／警方提供 開車騎車飛快的要小心！台南4行政區這17路段今起測速。圖／警方提供

