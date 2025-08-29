集運養豬廢水作肥料 雲林啟用沼液沼渣澆灌車

雲林縣推廣畜牧糞尿做為農地施肥已逾10年，為因應今年底環境部法令規定養豬場沼渣沼液再利用比率須達5%，縣府和雲林養豬協會昨天啟用新購沼液沼渣澆灌車，將負責集運小規模養豬場，呼籲未達比率的養豬場，盡速向縣府提出申請，以免受罰。

張麗善表示，雲林縣是全國第一大養豬縣，飼養頭數超過152萬頭，約占全國養豬30%，環境部於2017年修正並發布水汙染防治措施及檢測申報管理辦法，明訂畜牧業資源化比率，應於2025年達到符合5%資源化的規定，雲林已有8成的豬場都達標，目前尚有260家規模較小的豬場未符合標準。

農業處長魏勝德指出，雲林縣畜牧糞尿資源化利用率截至今年8月已達79.6%，1203家養豬場，已有957場投入畜牧資源化行列，每年可減少264.5萬公噸畜牧廢水排入河川，且成立36隊沼液施灌車隊，對農地施灌面積達2225.6公頃，減少15.1萬包化肥使用，並可利用沼氣發電，大幅減少碳排量。

中央、縣府、雲林縣養豬協會共同購置沼渣沼液澆灌車，昨啟用儀式。縣府呼籲多利用，相關集運業務可電洽（05）6622810。

養豬協會表示，雲林養豬量最大，養豬廢水資源化不但可助農且對淨化環境、河川幫助很大，期待集運車能持續增加，改善養豬環境，也可改變大眾負面觀感。

