溪北邊緣化 台南市議員批發展受限、促修法讓「縣市離婚」
台南市國民黨議員批評縣市合併後，原台南縣溪北17區因資源分配失衡，人口15年來流失超過5萬人，並痛斥地方制度法是「只准合併、不准分開」的惡法，要求中央修法讓溪北居民可公投「縣市離婚」，重回台南縣才有重生可能。市府反駁指出，問題不在縣市合併，而是國民黨長期「重北輕南」及亂修財劃法，真正該改革的是粗暴通過的財劃法。
議員蔡育輝、方一峰指出，縣市合併前溪北人口50萬8301人，15年後減少5萬4550人，降至45萬3751人，流失率逾1成，但人口仍多於宜蘭、基隆、花蓮、嘉義市、台東、金門、澎湖、連江8縣市。以丹娜絲颱風造成溪北逾2萬戶老宅屋頂受損為例，因屬國土保育或農業發展地區，不僅產業發展受限，房屋重建也很困難。
顏姓受災戶說，基層的心聲是「南北要均衡」，溪北建設、資源顯著不足，導致天災發生後難以及時應變，這次風災至今近兩個月，災區仍未完全復原。
對此，市府強調，近年已將產業升級與新園區規畫落腳溪北，包括麻豆工業區、七股科技工業區、柳科三期等，並爭取工研院機器人應用研發中心設於六甲，帶動智慧製造與高科技產業能量進駐。公共建設、治水投資與產業園區開發成果，遠超過縣市分治時期。今年7月統計，新營、麻豆、大內、學甲、西港等區均呈現「遷入大於遷出」，人口逐漸回流，顯示發展動能。
市府指，人口總數減少主因是少子化與老化，並非單一區域政策可逆轉。但「社會增加」數據已證明溪北承接南科外溢效應逐步展現成果。溪北要發展靠的不是分家而是合作，應跨越黨派，爭取合理財源分配。
