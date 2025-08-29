聽新聞
台南市人行道坑洞、落差 害輪椅族摔傷

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市無障礙協會理事長林昭坤（右）日前在南區南門勞工育樂中心旁人行道摔傷，昨現身說法。記者吳淑玲／攝影
台南市無障礙協會理事長林昭坤（右）日前在南區南門勞工育樂中心旁人行道摔傷，昨現身說法。記者吳淑玲／攝影

台南市無障礙協會理事長林昭坤日前在南區南門勞工育樂中心旁的人行道，因鋪面不平在斜坡道連人帶車摔倒，身上多處摔傷，議員昨陪同舉行記者會痛批，市府有錢請人開罰單，卻沒錢檢視及改善坑洞、高低落差不平的人行道，連基本的安全都做不到。

市府工務局說當天已緊急請廠商修復，一年也編列約5千萬元巡檢全市人行道，未來人行道改善均以PC刷毛鋪面新工法，提高安全性及減少維護成本。

林昭坤表示，20日他穿越馬路時，因人行道與馬路緣石有落差及破損而摔倒，每次不管自推還是被推輪椅在人行道上行進，總是提心吊膽時刻不敢鬆懈，必須時刻緊盯著人行道的鋪面，因為可能一時沒注意，壓到破損的透水磚或坑洞，瞬間人就摔飛。

林昭坤指出，尤其是人行道開口斜坡路緣與柏油路面銜接的地方，經常有高低差，對輪椅使用者是莫大的陷阱，這樣的狀況並非個案，許多人都有類似經驗。

市議員李啟維也批評，市府編列預算聘用交通助理員，卻無力全面檢視步道安全，只是一味開罰單，實在諷刺。他強調，工務局應加強巡檢、即時通報並改善缺失，「讓台南真正成為一個友善、安全的城市」。

工務局回應，南門勞工育樂中心旁的人行道破損處，已緊急請廠商以水泥修復順坡。市府每年編列約5千萬元巡檢及修繕，委外廠商每年至少巡檢一次，若市民發現問題可透過1999通報，會盡快派員處理。

工務局說，近年也積極向中央爭取經費，逐步汰換舊有透水磚鋪面，如建平路與健康路口採用仿清水模工法的PC刷毛工法，平整耐用，營造更安全、舒適的通行環境。

台南 輪椅 人行道

