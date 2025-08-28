快訊

玉山寶光聖堂捐贈200萬 台南丹娜絲風災專戶累計1.7億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
玉山寶光聖堂捐贈200萬善款助災民重建家園；市長黃偉哲頒贈感謝狀，感謝玉山寶光聖堂的愛心捐輸。圖／台南市政府提供
為協助受丹娜絲風災影響地區加速災後復原，財團法人玉山寶光聖堂捐贈台南市政府200萬元，市長黃偉哲今天代表受贈並頒發感謝狀，感謝財團法人玉山寶光聖堂的愛心捐輸。

黃偉哲表示，目前市府收入善款逾1億7000萬元，然而包括房屋受損及車損慰助金，以及低收入戶、獨居老人及身心障礙戶災損房屋由政府來協助修繕，實際支出的金額已比善款高出數倍。災後復原之路雖漫長，但政府會與災民一起走過。

社會安全網未能顧及到的部分，市府都會盡全力協助，將社會各界的每一份愛心，妥善運用發揮最大的效益。

黃偉哲指出，玉山寶光聖堂今年獲頒「宗教公益深耕獎」與「宗教公益獎」，展現其在公益、文化與慈善領域的深耕實踐，對社會帶來正向力量。他也感謝聖堂在災後即時伸出援手，協助地方投入重建，一起守護民眾。

玉山寶光聖堂總務處長謝景佑表示，此次風災對台南造成嚴重衝擊，民宅淹水、農作受損，生活飽受困頓，令人深感憂心與不忍。面對災情，聖堂與地方鄉親同在，攜手共度艱難時刻。這些捐款都是來自信眾的慈心，願這份集體的善念能化作災後重建的力量，傳遞關懷與祝福，願社會各界團結一致，攜手共度難關，早日重建美好家園。

社會局長郭乃文強調，善款將用於台南市受災民眾的生活重建，依「專款專用」原則，並定期公布捐款使用明細，確保公開透明。市府亦將持續與民間公益團體合作，同時強化關懷與追蹤機制，確保每戶受災弱勢家庭都能獲得及時支持。

台南市政府邀請各界發揮愛心，協助台南災民早日恢復日常生活。捐款連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614

(請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」)。

玉山寶光聖堂捐贈200萬善款助災民重建家園；市長黃偉哲頒贈感謝狀，感謝玉山寶光聖堂的愛心捐輸。圖／台南市政府提供
