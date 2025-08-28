中央補助改由部會逐案審查 張麗善：中央集權集錢淪為黑箱
針對未來一般性中央補助款分配方式，改由各部會逐案審查，雲林縣長張麗善今天嚴正指出，民進黨政府在大罷免失敗仍執迷不悟，粗暴推翻原有公正公開的設算機制，改由各部會逐案審查，補助款將淪為黑箱作業，中央更加集權集錢，讓地方財政雪上加霜，民生必將愈加辛苦。
張麗善表示，主計總處日前與地方召開會議，針對雲林縣115年度137.68 億元的一般性補助款，僅願意保障18億元社會福利預算，至於教育、基礎建設等較大的支出項目，則由縣府一一向部會提報申請。換言之，高達87%的一般性補助款將陷入黑箱操作風險，以民進黨政府過往作風，難免令人擔憂可能偏袒綠營執政縣市。
張麗善強調，雲林縣基礎建設、教育、社福經費支出龐大，中央應該以蒼生為念，而不是緊抓著權與錢。她呼籲中央應恢復公正公開的分配機制，避免一般性補助款淪為政治操作工具，更不要讓基層民眾成為民進黨政府政治鬥爭的犧牲品。
雲林縣政府指出，財劃法雖規定一般性補助款「總額不低於前一年」，但分配方式卻改由各部會決定，恐造成個別縣市實際補助反而少於修法前。過去主計總處依公式計算，結果透明且可預期，如今卻改採部會審查，不僅使補助標準不明，還延宕地方財政規劃。至今115年度補助額度仍未明確，已使各地方政府編列預算陷入混亂。
雲林縣政府表示，中央還擬調降計畫型補助比率至50%。雲林縣財政結構不佳，歲出預算有六成須仰賴中央補助，若計畫型補助遭砍半，將嚴重衝擊農業縣的公共建設與民生推動。
