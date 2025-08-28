中秋將至 嘉縣4家身障機構推出應景禮盒
嘉縣府行銷身障機構秋節禮盒，今天邀縣長翁章梁與身障者比賽組裝包裝盒，身障者以極快的速度奪第一，展現專業能力，讓翁章梁佩服，他並呼籲民眾齊來訂購禮盒支持身障者。
行銷弱勢團體產製的秋節禮盒，翁章梁今天到若竹兒智能發展中心，走入廚房跟著身障朋友體驗烘焙過程，並與他們來場組裝包裝盒手速比賽，翁章梁才剛動手，身障者就俐落、精準的折好盒子，讓他驚嘆連連。
翁章梁接受媒體聯訪說，嘉義縣身障人口比例為全台第三高，縣府與機構合作透過各種技能訓練，讓身障朋友發揮一己之長，也有機會成為家中的貢獻者。歡迎各級機關、企業公司都能將愛心化作訂單，以實際行動相挺嘉義縣4家身障機構團體與庇護工場推出的秋節禮盒。
縣府表示，若竹兒智能發展中心使用在地一般鳳梨與土鳳梨製作鳳梨酥，今年還有花生糖及芝麻糖的搭配；精神康扶之友協會除愛心鳳梨酥外，也有蔓越莓、哈密瓜等果釀內餡的水果酥。
另外，身心障礙者聯合會附設庇護工場則推出蛋黃酥還有茶包組；領航身心障礙者產業庇護工場則有經典蛋黃酥，都歡迎下單。
若竹兒董事長林朋輝表示，今年朴子獅子會長林篤毅捐烏魚子讓若竹兒試做烏魚子鳳梨酥，吃過的人都覺得口感很好，今天也請翁章梁為新產品命名做「烏金鳳梨酥」，將是明年主打商品。
林朋輝說，雖然身障朋友們生產力難以與專業烘焙坊相比，但他們認真投入烘焙製作，努力達到烘焙老師的要求；除了每年秋節的大量禮盒訂購，平時也會固定製作手工餅乾、吐司等產品，希望大家能多多透過訂購傳達對身障朋友的支持與鼓勵。
