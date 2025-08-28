斗六文旦倖免颱風重創 甜度品質佳且不漲價

丹娜絲颱風重創南部柚子，斗六文旦倖免受災，只因天氣因素減產約兩成，總產量仍達3900公噸，斗六市公所近日將舉辦評鑑選出上等柚，柚農說，優質柚甜度維持在13度，風味尤佳，品質好且不加價，維持去年柚價，訂購請早。

受颱風豪雨衝擊，南部麻豆文旦重災，斗六文旦幸運躲過風雨，產量不受影響，文旦最佳採收期是白露前後10天左右，斗六柚農開始忙著採收，大川果園鄭彥甫表示，每公頃通常可採收7、8萬台斤，但今年大概只收約5萬台斤，減少約2、3成，是因年初連續寒流加上日夜溫差達10度，造成結果率下滑才減產。

果農朱清輝也說，花期有快慢，他所種的柚子預計在白露當天採收，今年斗六文旦在成熟期遇連續降雨，接著又出大太陽，成色不錯甜度也提升，品質特別好。

他說，目前市售文旦價格比去年稍貴一點，但斗六多數農民自產自銷，依品質和甜度不同等級，價格不同，但多半是老顧客，所以今年不漲價。

斗六市公所今天舉行斗六文旦節記者會，市長林聖爵表示，9月9日文旦評鑑先登場，共有70名果農參加，重頭戲在9月13、14日斗六文旦節，將在斗六膨鼠森林公園舉辦大型展售會。

林聖爵說，斗六文旦種植面積183公頃，產量約3900公噸，多年來品質佳且穩定，已在國內打出知名度，感謝老天眷顧，躲過兩次颱風，所有文旦農一致決定今年斗六文旦不漲價，不過因為量減，中秋送禮有意購買的民眾要提早下單。

縣府農業處長魏勝德指出，斗六文旦按品質差異價格不同，往年均價每台斤約100元，今年台南麻豆文旦風災減產，全國文旦總量減少，但斗六文旦不漲價，要買要快。 颱風重創南部文旦，今年斗六文旦柚甜度品質佳且不漲價，文旦節展售會將於9月13日登場，欲購從速。記者蔡維斌／攝影 颱風重創南部文旦，今年斗六文旦柚甜度品質佳且不漲價，欲購從速。記者蔡維斌／攝影

商品推薦