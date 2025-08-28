快訊

嘉市放寬腸病毒停課標準 減輕家長照顧負擔

中央社／ 嘉義市28日電

為兼顧腸病毒防治及減輕家長照顧負擔，嘉義市政府今天公告放寬腸病毒停課標準，適用對象為托嬰中心、幼兒園、早期療育機構，並自即日起生效。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，原本的腸病毒停課標準為幼兒園、托嬰中心、早期療育機構採「727（7日內2名學童感染需停課7日）」；國小低年級採「737」；國小中、高年級採「747」，分別為同一班級7日內有2名、3名、4名（含）以上幼童經醫師診斷為腸病毒感染，該班應停課7日。

嘉義市府考量腸病毒感染大多為輕症，且停課措施在腸病毒流行期讓許多家長在工作和照顧孩子間無法取得平衡，嘉義市政府今天公告取消國小以上的腸病毒停課標準，並放寬學前教托育機構（幼兒園、托嬰中心、早期療育機構）停課標準，預期將減少家長因停課、停托所造成的照顧負擔。

嘉義市衛生局說明，新制的腸病毒停課標準規範學前教托育機構（幼兒園、托嬰中心、早期療育機構）在下列3種情況才需進行停課措施，包括在衛福部疾病管制署發布全國發生腸病毒A71型流行時，全市的學前教托育機構均需執行「727」停課標準；疾管署未發布全國發生腸病毒A71型流行時，若行政區內有個案檢出腸病毒A71型、或有腸病毒重症個案，該行政區的幼兒園、托嬰中心、早期療育機構就要執行「727」停課標準；另外若學前教托育機構內有病童通報腸病毒併發重症且檢出腸病毒D68型，該個案就讀班級應停課7日。

嘉義市衛生局長廖育瑋提醒，調整腸病毒停課標準後，應落實各項腸病毒防治措施，當教托育機構得知兒童感染腸病毒後，應主動告知家長且進行衛生教育宣導，提醒家長觀察兒童是否有相關症狀並評估是否就醫，機構也要落實通報及教具與環境消毒等防疫措施。

嘉義 停課 腸病毒

