嘉義縣增列天災復原補助項目 每間工廠最高可領20萬元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣擴大災後復原補助項目，製造業工廠每間最高救助20萬元。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣擴大災後復原補助項目，製造業工廠每間最高救助20萬元。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣受颱風豪雨侵襲，許多工廠鐵皮、屋頂及鐵捲門受損，為協助業者恢復生產營運，縣府擴大災後復原補助方案，只要業者辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，增列天災導致生產設備受損救助金，提供設備修復及調校經費，每間工廠補助上限20萬元。

嘉義縣政府表示，經濟部訂定7月28日修正公告「經濟部產業發展署辦理製造業災後復原設備調校作業補助要點」，除原機器修復外，另外也增列「生產設施修繕」 (如鐵捲門、屋頂等)，且新增納管的未登記工廠業者可申請補助，補助金額上限則仍維持20萬元。

經濟發展處指出，補助要點近日放寬認定，生產場域設施包含機械設備修繕、鐵捲門、貨梯及鐵皮屋頂修繕、廢棄石棉瓦清運都可納入補助申請，已申請納管的未登記工廠也能申請，如有申請諮詢需求，可電洽經濟部展業發展署產業競爭力發展中心0800-000-257洽詢。

補助方案即起截至10月31日或補助經費用罄為止，採線上申請，工廠業者須在10月底期限前完成機械設備及生產場域設施修繕後，在線上填寫及上傳相關發票、文件，受理網站為經濟部展業發展署產業競爭力發展中心https://userapply-danas.icdc.org.tw/

嘉義 豪雨 颱風 災後

相關新聞

養豬廢水資源化未達5%將受罰 雲林添購沼渣集運車完成最後1哩路

養豬大縣的雲林縣推廣畜牧糞尿做為農地施肥已逾10年，為因應今年底環境部法令規定養豬場沼渣沼液再利用比率須達到5%，縣府和...

嘉市圓福寺路邊5公分白線陷阱引民怨 市府修正標線釐清停車規則

嘉義市佛光山圓福寺旁道路因「車道線」與「路邊線」僅有5公分寬度差異，導致不少民眾誤以為可停車，結果接連收到違停罰單，引發...

斗六文旦倖免颱風重創 甜度品質佳且不漲價

丹娜絲颱風重創南部柚子，斗六文旦倖免受災，只因天氣因素減產約兩成，總產量仍達3900公噸，斗六市公所近日將舉辦評鑑選出上...

嘉義縣受颱風及豪雨侵襲，許多工廠鐵皮、屋頂及鐵捲門受損，為協助業者恢復生產營運，縣府擴大災後復原補助方案，只要業者辦理公...

半世紀廢棄物豪雨沖刷重現八掌溪 中央允諾王美惠...1周內提清理計畫

嘉義市八掌溪永欽1號橋旁因「728豪雨」沖刷，早年垃圾掩埋場的廢棄物再次外露，情況怵目驚心，對居民健康構成潛在威脅。這些...

南市成立第五處社區心理衛生中心 服務7行政區35萬人口

台南市第5處社區心理衛生中心今天在安南區成立，由市長黃偉哲及衛福部心理健康司長陳柏熹等人揭牌啟用，黃偉哲強調，心衛中心的...

