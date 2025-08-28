嘉義縣增列天災復原補助項目 每間工廠最高可領20萬元
嘉義縣受颱風及豪雨侵襲，許多工廠鐵皮、屋頂及鐵捲門受損，為協助業者恢復生產營運，縣府擴大災後復原補助方案，只要業者辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，增列天災導致生產設備受損救助金，提供設備修復及調校經費，每間工廠補助上限20萬元。
嘉義縣政府表示，經濟部訂定7月28日修正公告「經濟部產業發展署辦理製造業災後復原設備調校作業補助要點」，除原機器修復外，另外也增列「生產設施修繕」 (如鐵捲門、屋頂等)，且新增納管的未登記工廠業者可申請補助，補助金額上限則仍維持20萬元。
經濟發展處指出，補助要點近日放寬認定，生產場域設施包含機械設備修繕、鐵捲門、貨梯及鐵皮屋頂修繕、廢棄石棉瓦清運都可納入補助申請，已申請納管的未登記工廠也能申請，如有申請諮詢需求，可電洽經濟部展業發展署產業競爭力發展中心0800-000-257洽詢。
補助方案即起截至10月31日或補助經費用罄為止，採線上申請，工廠業者須在10月底期限前完成機械設備及生產場域設施修繕後，在線上填寫及上傳相關發票、文件，受理網站為經濟部展業發展署產業競爭力發展中心https://userapply-danas.icdc.org.tw/。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言