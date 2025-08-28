嘉義縣增列天災復原補助項目 每間工廠最高可領20萬元

嘉義縣受颱風及豪雨侵襲，許多工廠鐵皮、屋頂及鐵捲門受損，為協助業者恢復生產營運，縣府擴大災後復原補助方案，只要業者辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，增列天災導致生產設備受損救助金，提供設備修復及調校經費，每間工廠補助上限20萬元。

嘉義縣政府表示，經濟部訂定7月28日修正公告「經濟部產業發展署辦理製造業災後復原設備調校作業補助要點」，除原機器修復外，另外也增列「生產設施修繕」 (如鐵捲門、屋頂等)，且新增納管的未登記工廠業者可申請補助，補助金額上限則仍維持20萬元。

經濟發展處指出，補助要點近日放寬認定，生產場域設施包含機械設備修繕、鐵捲門、貨梯及鐵皮屋頂修繕、廢棄石棉瓦清運都可納入補助申請，已申請納管的未登記工廠也能申請，如有申請諮詢需求，可電洽經濟部展業發展署產業競爭力發展中心0800-000-257洽詢。

補助方案即起截至10月31日或補助經費用罄為止，採線上申請，工廠業者須在10月底期限前完成機械設備及生產場域設施修繕後，在線上填寫及上傳相關發票、文件，受理網站為經濟部展業發展署產業競爭力發展中心https://userapply-danas.icdc.org.tw/。

