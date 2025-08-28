養豬廢水資源化未達5%將受罰 雲林添購沼渣集運車完成最後1哩路

養豬大縣的雲林縣推廣畜牧糞尿做為農地施肥已逾10年，為因應今年底環境部法令規定養豬場沼渣沼液再利用比率須達到5%，縣府和雲林養豬協會今天啟用新購沼液沼渣澆灌車，將負責集運小規模養豬場，縣長張麗善呼籲未達比率的養豬場，盡速向縣府提出申請，以免受罰。

張麗善表示，雲林縣是全國第一大養豬縣，飼養頭數超過152萬頭，約占全國養豬30％，環境部於民國106年修正並發布水污染防治措施及檢測申報管理辦法，明訂畜牧業資源化比率，應於114年達到符合5%資源化的規定，雲林已有8成的豬場都達標，目前尚有260家規模較小的豬場未符合標準。

因此，中央、縣府、雲林縣養豬協會共同購置沼渣沼液澆灌車，未來將對260家養豬場提供沼液沼渣的集運服務。今天車輛啟用儀式由縣長張麗善、環境部水保司技正邱國書、雲林養豬協會理事長吳英吉、副理事長蔡德福等人共同主持。

農業處長魏勝德指出，雲林縣畜牧糞尿資源化利用率截至今年8月已達79.6%，1203家養豬場，已有957場投入畜牧資源化行列，每年可減少264.5萬公噸畜牧廢水排入河川，且成立36隊沼液施灌車隊，對農地施灌面積達2225.6公頃，減少15.1萬包化肥使用，並可利用沼氣發電，大幅減少碳排量。

蔡英吉和蔡德福指出，雲林養豬量最大，養豬廢水資源化，不但可助農且對淨化環境、河川幫助很大，期待集運車能持續增加，改善整個養豬環境，也可改變大眾對養豬負面觀感，甚至成為國內養豬廢水資源化的領航示範。

雲林縣府呼籲，目前養豬場未達5%資源化家數尚有260家，尚未完成資源化5%的養豬場，可多利用雲林縣養豬協會所購置的澆灌車協助載運，盡速在今年底完成申請，以免受罰。相關集運業務可電洽（05）6622810雲林養豬協會。 養豬廢水資源化到今年底必須達到5%，雲林養豬協會添購集運車協助規模較小的豬場集運沼渣，縣府呼籲豬農盡快申請，以免受罰。記者蔡維斌／攝影 養豬廢水資源化到今年底必須達到5%，雲林養豬協會添購集運車協助規模較小的豬場集運沼渣，縣府呼籲豬農盡快申請，以免受罰。記者蔡維斌／攝影

商品推薦