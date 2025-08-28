嘉市圓福寺路邊5公分白線陷阱引民怨 市府修正標線釐清停車規則

嘉義市佛光山圓福寺旁道路因「車道線」與「路邊線」僅有5公分寬度差異，導致不少民眾誤以為可停車，結果接連收到違停罰單，引發民怨。市府交通處接獲陳情後會勘，日前完成標線修正，將部分車道線改為可合法停車的路邊邊線，解決混淆與罰單爭議。

這起爭議起於林姓退休女教師，日前將車輛停在圓福寺圍牆旁白線內，收到警方開出900元違停罰單。她質疑該路段白線標示不清，與一般可停車的白線幾乎無異。附近住戶也指出，該路段過去10多年來都被視為可停車區，直到近2年警方加強取締，讓人難以接受。

造成混淆的主因在於白線寬度不同。嘉義監理所說，許多民眾誤停白線其實是10公分寬「車道線」，非15公分寬的「路邊邊線」。車道線屬車輛行駛範圍，依法不可停車，路邊邊線允許車輛在不越線情況下臨時停靠。由於2者僅差5公分，駕駛人肉眼難以分辨，造成誤停與罰單頻傳。

當地王田里長馬久彥指出，警方會加強取締，是部分被開罰單民眾不服，檢舉其他同樣違停車輛，導致警方依法開單。他坦言，這種「檢舉風氣」讓不少住戶無所適從，只能另尋停車地點。

交通處說，圓福寺旁道路「車道線」畫設已久，為何畫設不可考，檢視轄內道路畫設「車道線」很少。為回應地方陳情，市府交通處日前邀集市警局、民代與里長現勘後，決定調整標線。考量圓福街為車流量不高地區聯絡道路，若路肩寬度足夠，將畫設15公分寬的路邊邊線供停車使用；若路肩不足，則全面改為紅線，禁止臨時停車。目前，東側重新畫設合法停車線，西側因空間不足畫設紅線禁停。這起事件突顯交通標線設計對民眾認知重要性。

