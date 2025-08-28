嘉市圓福寺路邊5公分白線陷阱引民怨 市府修正標線釐清停車規則
嘉義市佛光山圓福寺旁道路因「車道線」與「路邊線」僅有5公分寬度差異，導致不少民眾誤以為可停車，結果接連收到違停罰單，引發民怨。市府交通處接獲陳情後會勘，日前完成標線修正，將部分車道線改為可合法停車的路邊邊線，解決混淆與罰單爭議。
這起爭議起於林姓退休女教師，日前將車輛停在圓福寺圍牆旁白線內，收到警方開出900元違停罰單。她質疑該路段白線標示不清，與一般可停車的白線幾乎無異。附近住戶也指出，該路段過去10多年來都被視為可停車區，直到近2年警方加強取締，讓人難以接受。
造成混淆的主因在於白線寬度不同。嘉義監理所說，許多民眾誤停白線其實是10公分寬「車道線」，非15公分寬的「路邊邊線」。車道線屬車輛行駛範圍，依法不可停車，路邊邊線允許車輛在不越線情況下臨時停靠。由於2者僅差5公分，駕駛人肉眼難以分辨，造成誤停與罰單頻傳。
當地王田里長馬久彥指出，警方會加強取締，是部分被開罰單民眾不服，檢舉其他同樣違停車輛，導致警方依法開單。他坦言，這種「檢舉風氣」讓不少住戶無所適從，只能另尋停車地點。
交通處說，圓福寺旁道路「車道線」畫設已久，為何畫設不可考，檢視轄內道路畫設「車道線」很少。為回應地方陳情，市府交通處日前邀集市警局、民代與里長現勘後，決定調整標線。考量圓福街為車流量不高地區聯絡道路，若路肩寬度足夠，將畫設15公分寬的路邊邊線供停車使用；若路肩不足，則全面改為紅線，禁止臨時停車。目前，東側重新畫設合法停車線，西側因空間不足畫設紅線禁停。這起事件突顯交通標線設計對民眾認知重要性。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言