半世紀廢棄物豪雨沖刷重現八掌溪 中央允諾王美惠...1周內提清理計畫

嘉義市八掌溪永欽1號橋旁因「728豪雨」沖刷，早年垃圾掩埋場的廢棄物再次外露，情況怵目驚心，對居民健康構成潛在威脅。這些垃圾來自1969年啟用、至1997年才停用的「嘉義市湖內里垃圾場」，長達30年垃圾大量堆積河川行水區與河床之中。此次遭雨勢沖出的垃圾面積達4公頃，令人憂心。

事件引起社會關注後，環境部、經濟部水利署與嘉義市政府20日聯合會勘現場，惟當時並未達成具體清理共識。得知情況後，立委王美惠立即出面協調，並於上午在立法院財政委員會質詢，要求中央正視問題，並明確承諾處理責任。

在質詢中，環境部長彭啟明與經濟部次長何晉滄當場承諾，將由中央主責垃圾清理事宜。其中，環境部負責處理上游部分，水利署則負責下游區域，雙方協同合作，並承諾將在1周內提出清理規畫與完整期程。

王美惠指出，早在1998年行政院即核定「河川行水區內垃圾棄置場處理計畫」，規畫拆除6處位於河川行水區內、危害安全的垃圾場，湖內里掩埋場名列其中。但歷經多年後，垃圾未徹底移除的事實，在丹娜絲颱風與「728豪雨」再次被揭示，顯示當年清理工作明顯不到位。

她強調，環境部作為全國環保主管機關，應正面承擔責任；經濟部水利署則是中央流域治理的關鍵單位，2部門皆須共同面對這項「歷史共業」，盡管清理工程將是一項龐大挑戰，但她對中央能一肩扛起責任表示肯定，期待盡速落實清理作業，為嘉市民解除潛在環境與健康風險。 半世紀廢棄物豪雨沖刷重現八掌溪，中央允諾立委王美惠1周內提清理計畫。圖／立委王美惠服務處提供 嘉義市八掌溪永欽1號橋旁因「728豪雨」沖刷，早年垃圾掩埋場的廢棄物再次外露，情況怵目驚心，對居民健康構成潛在威脅。這些垃圾來自1969年啟用、至1997年才停用的「嘉義市湖內里垃圾場」，長達30年垃圾大量堆積河川行水區與河床，雨勢沖出垃圾面積達4公頃，令人憂心。圖／立委王美惠服務處提供

商品推薦