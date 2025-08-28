快訊

南市成立第五處社區心理衛生中心 服務7行政區35萬人口

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局今天在安南區成立第5處心理衛生中心，服務7個行政區約35萬人口。圖／南市衛生局堤供
台南市衛生局今天在安南區成立第5處心理衛生中心，服務7個行政區約35萬人口。圖／南市衛生局堤供

台南市第5處社區心理衛生中心今天在安南區成立，由市長黃偉哲及衛福部心理健康司長陳柏熹等人揭牌啟用，黃偉哲強調，心衛中心的成立代表著市府對市民的心理健康服務，邁向新的里程碑，服務範圍包含7個行政區，服務約35萬人口。

黃偉哲表示，安南區心衛中心前身為舊安順派出所，感謝衛福部經費支持及市府編列經費，將老舊空間活化運用，經過結構補強及修繕，改造為清新明亮的心衛中心。設置社區心理衛生中心象徵市府對市民心理健康服務已邁向新的里程碑，要讓服務更到位、更有感，讓有心理困擾及精神疾病的個案及家庭都能獲得及時的、完整的服務，建構更完善的社會安全網。

陳柏熹說，行政院為強化民眾心理健康，提升社區心理衛生服務的可近性，布建社區心理衛生中心為「強化社會安全網第二期計畫」的工作重點，就是希望讓民眾就近獲得心理健康資源，協助精神病友能於社區穩定生活、復歸社會。

衛生局說明，安南區心衛中心服務的範圍包括安南區、安定區、西港區、佳里區、七股區、將軍區、北門等共7區，可服務約35萬人口，服務內容有個案管理、心理諮商、團體治療、家族治療、健康講座、外展服務、自殺防治、網絡資源連結等。安南區心衛中心是繼北區、鹽水區、善化區、關廟區等心衛中心後，成為台南市第五處社區心理衛生中心。

台南市衛生局今天在安南區成立第5處社區心理衛生中心，服務7個行政區約35萬人口。圖／南市衛生局堤供
台南市衛生局今天在安南區成立第5處社區心理衛生中心，服務7個行政區約35萬人口。圖／南市衛生局堤供

台南 衛生局 黃偉哲

