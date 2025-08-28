台南屋損代拆已145戶申請 黃偉哲視察遇屋主「舉牌」

丹娜絲颱風重創台南，截至目前申請委託政府代拆的災損屋已達145戶，經台南市政府工務局加速完成相關行政作業，即日起市府團隊開始進場免費代拆，台南市長黃偉哲今天一早前往學甲區視察房屋拆除情形，除叮囑工作團隊注意施工安全，並呼籲需要政府幫忙拆掉受損房子的民眾，盡速洽區公所登記。

黃偉哲前往關心代拆作業時，周姓屋主也在現場，他當面感謝市府協助，也表示後續有計劃要重建，做為安置祖先的場所。

黃偉哲表示，丹娜絲風災發生已一個半月，復原工作目前持續進行中，基於安全考量，中央提出免費幫忙拆除災損屋方案，有需要代拆除者，可逕洽所在地區公所或洽工務局。至於修繕部分，政府也會盡全力幫忙需要的民眾來媒合，至於弱勢者，例如低收入戶，如有需要修繕，政府亦免費幫忙修繕屋頂。

黃偉哲指出，災損建物拆除確實會遇到一些困難。例如有老宅因風災受損嚴重，結構破敗，雖有意拆除，但因產權分屬百餘人，處理難度高。對此，市府將積極協助釐清並協調處理，避免影響周邊環境衛生與公共安全。

工務局說明，丹娜絲颱風造成台南市有17區成重災區，行政院「雲嘉南災後復原前進指揮所」8月5日宣布「受災戶房屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，費用由政府吸收」。

因應中央政策，工務局先行籌應經費，補助北門區、學甲區、將軍區、佳里區、七股區、西港區、後壁區、白河區、新營區、鹽水區、柳營區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區及安南區等17個區公所，辦理風災房屋拆除及廢棄物清運作業，並於8月26日完成協助支援區公所執行量能的採購案件招、決標作業。

工務局表示，目前區公所受理民眾申請委託政府代為拆除案件累計145件，各區公所審核申請案符合拆除作業規定後將依序辦理拆除，加速協助民眾進行災後整理。 市長黃偉哲今視察丹娜絲颱風災後的房屋修繕進度。圖／台南市政府提供 台南市西港區三合院古厝經由市府媒合完成修繕。圖／台南市政府提供 南市府持續進行災後房屋修繕及慰助金發放等工作。圖／台南市政府提供

