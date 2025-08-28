盤點台南淹水區治水策略 陳亭妃籲政院治水預算「讓人民有感」
中南部接連受到颱風、豪雨影響，至今尚未完全復原。民進黨立委陳亭妃盤點台南的淹水區域，並與市政府研擬相對應的治水策略，要求中央行政院要利用風災特別預算及4年1000億的治水預算，給台南治水一次到位的支持，才能讓前面所花的治水預算讓人民有感。
陳亭妃指出，六塊寮排水區域在0802豪雨淹水整天，她從下游、中游、上游來回巡好幾趟，找出真正的關鍵點，六塊寮必須從上游的分洪規劃開始、新順橋改建、北安路三段745巷側溝改建、加設抽水平台解決三塊厝舊部落淹水問題，重劃區滯洪池加大、且新設六塊寮排水下游抽水站等，徹底加強六塊寮地區的治水功能，才能將原有的六塊寮排水工程發揮真正效能。
而總頭寮、新寮、十三佃部分，陳亭妃要求要將這三個庒頭的淹水範圍箱涵、排水系統重新檢討，是否有全部納入安中抽水站的排抽區域，除增加箱涵、排水溝，也要將安中抽水站的抽水機從4座增加至6座。
陳亭妃指出，目前排水串連會有一個瓶頸，在市區可能都已設置好所有地下管線，所以在適當地方，箱涵連結高低差允許的範圍，必須用潛盾壓力箱涵，除了解決管線問題，也可以減低交通黑暗期的衝擊，例如永康區中山北路、永明路及永華路等交通要道。
陳亭妃呼籲，台南這次水患嚴重，利用幾天時間和水利署、水利局、地方議員、里長盤點各區域如安南、北、永康、白河、後壁等地方的淹水狀況，並提出治水對策，要求中央行政院能利用風災特別預算及4年1000億的治水預算給台南治水一次到位的支持，才能因應極端氣候的強降雨所造成的水患。
