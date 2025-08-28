快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

盤點台南淹水區治水策略 陳亭妃籲政院治水預算「讓人民有感」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中南部接連受到颱風、豪雨影響，至今尚未完全復原。民進黨立委陳亭妃盤點台南的淹水區域，並與市政府研擬相對應的治水策略，要求中央行政院要給台南治水一次到位的支持。圖／陳亭妃辦公室提供
中南部接連受到颱風、豪雨影響，至今尚未完全復原。民進黨立委陳亭妃盤點台南的淹水區域，並與市政府研擬相對應的治水策略，要求中央行政院要給台南治水一次到位的支持。圖／陳亭妃辦公室提供

中南部接連受到颱風、豪雨影響，至今尚未完全復原。民進黨立委陳亭妃盤點台南的淹水區域，並與市政府研擬相對應的治水策略，要求中央行政院要利用風災特別預算及4年1000億的治水預算，給台南治水一次到位的支持，才能讓前面所花的治水預算讓人民有感。

陳亭妃指出，六塊寮排水區域在0802豪雨淹水整天，她從下游、中游、上游來回巡好幾趟，找出真正的關鍵點，六塊寮必須從上游的分洪規劃開始、新順橋改建、北安路三段745巷側溝改建、加設抽水平台解決三塊厝舊部落淹水問題，重劃區滯洪池加大、且新設六塊寮排水下游抽水站等，徹底加強六塊寮地區的治水功能，才能將原有的六塊寮排水工程發揮真正效能。

而總頭寮、新寮、十三佃部分，陳亭妃要求要將這三個庒頭的淹水範圍箱涵、排水系統重新檢討，是否有全部納入安中抽水站的排抽區域，除增加箱涵、排水溝，也要將安中抽水站的抽水機從4座增加至6座。

陳亭妃指出，目前排水串連會有一個瓶頸，在市區可能都已設置好所有地下管線，所以在適當地方，箱涵連結高低差允許的範圍，必須用潛盾壓力箱涵，除了解決管線問題，也可以減低交通黑暗期的衝擊，例如永康區中山北路、永明路及永華路等交通要道。

陳亭妃呼籲，台南這次水患嚴重，利用幾天時間和水利署、水利局、地方議員、里長盤點各區域如安南、北、永康、白河、後壁等地方的淹水狀況，並提出治水對策，要求中央行政院能利用風災特別預算及4年1000億的治水預算給台南治水一次到位的支持，才能因應極端氣候的強降雨所造成的水患。

治水 淹水 陳亭妃

延伸閱讀

災後台南石綿瓦處理量能不足 陳亭妃兩度質詢盼中央協助

吳思瑤、陳亭妃等全來了！為罷免游顥 6鄉鎮車掃大遶境

【重磅快評】從謝長廷到林岱樺 誰是背後邪惡力量？

陳亭妃籲：以特別預算協助丹娜絲及水災災後復建工作

相關新聞

南市成立第五處社區心理衛生中心 服務7行政區35萬人口

台南市第5處社區心理衛生中心今天在安南區成立，由市長黃偉哲及衛福部心理健康司長陳柏熹等人揭牌啟用，黃偉哲強調，心衛中心的...

台南屋損代拆已145戶申請 黃偉哲視察遇屋主「舉牌」

丹娜絲颱風重創台南，截至目前申請委託政府代拆的災損屋已達145戶，經台南市政府工務局加速完成相關行政作業，即日起市府團隊...

影／國民黨台南市議員要求「縣市離婚」溪北才可能重生

國民黨市議員蔡育輝、方一峰和市議員參選人尤淨寬開今天記者會，痛批地方制度法是「只准合併、不准分開」的惡法。原台南縣溪北1...

台南安平靈濟殿孤棚祭「豬仔會」來助陣 無形文化資產新體驗

台南市安平靈濟殿的「孤棚祭」， 是特有普渡儀式，且登錄為無形文化資產，本周日8月31日登場，該廟結合區公所、學校社團的也...

東帝士舊址變身新光三越小北門店明試營運 市府提前部署交管

新光三越台南小北門店明天開始試營運，適逢周五小北夜市營業日，市府預估至少吸引2萬人潮湧入。該店選址於曾帶動北區繁榮的「東...

台南來亞大樓 市府將出手代拆

台南精華地段中西區的來亞大樓，年初楠西地震後經判定危樓，迄今仍未拆除，丹娜絲颱風後災區也有許多房屋受損，但屋主不急修繕導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。