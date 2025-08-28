影／國民黨台南市議員要求「縣市離婚」溪北才可能重生

國民黨市議員蔡育輝、方一峰和市議員參選人尤淨寬開今天記者會，痛批地方制度法是「只准合併、不准分開」的惡法。原台南縣溪北17區因縣市合併流失5萬多人，大部分土地被劃為保育地區、農業發展地區越來越落後，要求中央修地方制度惡法，讓溪北地區人民公投，讓「縣市離婚、回歸原台南縣，地方才能重生。」

蔡育輝說，縣市合併前，溪北地區人口有508301人，經過15年，台南市114年7月底溪北人口數，17區包括新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、大內、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門等區人口流失5萬4千550人(10.73%)，但溪北總人口數453751人，其實比現有的宜蘭縣、基隆市、花蓮縣、嘉義市、台東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣8個縣市人口還要多，與南投縣、新竹市的人口不相上下。

蔡育輝等三人表示，台南溪北邊緣化問題因颱風和暴雨再度浮上台面，溪北宜維護農地面積約9.3萬公頃，雖然在非都市土地，規畫近7千公頃的「未來發展」地區，卻是跟鄉親畫大餅，看的到吃不到。

他們指出，以這次丹娜絲颱風和暴雨侵襲溪北地區為例，二萬多間房屋屋頂受損嚴重，若想要讓這些老宅重生，完全無法走都更路線，因為這些老宅位於「國土保育地區、農業發展地區」內，不但經濟產業發展受限，連房子重建都受限。

蔡育輝說，不要跟溪北人說，國土計畫是將「台南宜居城」作為發展構想，非都市土地，兼顧農業和國土保育原則，規畫未來發展地區，引導產業良善發展，這些是官話是空話，台南縣市合併後，越來越多後悔聲浪，鄉親們跟他陳情，對比溪南的繁華，溪北人好像二等公民，人愈來愈少、老化嚴重、沒有高薪工作機會，溪北邊緣化越來越嚴峻。

他們主張，為了活化地方，溪北人要脫離台南市，要主張獨立，溪北人要修地方制度法，這是惡法，地方制度法第7-1條規定，只有將縣市合併改為直轄市的規定，卻沒有從直轄市分離的相關規定，台南市溪北地區人口有45萬3千多人，比宜蘭縣人口還多一點，更比花蓮縣和台東縣人口還多，為什麼台南溪北地區不能跟台南市分開？猶如一對怨偶，問題不處理，未來會如火山爆發不可收拾，要求修地方制度惡法，讓台南溪北「獨立」重生。 國民黨台南市議員不滿溪北地區人口嚴重流失5萬4千550人(10.73%)，記者周宗禎／攝影

商品推薦