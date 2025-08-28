嘉義縣中埔托嬰中心暨親子館將完工 可收托48名嬰幼兒

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣中埔如親託嬰中心暨親子館將完工，預計可收托48名2足月至未滿2歲嬰幼兒。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔如親托嬰中心暨親子館將完工，縣長翁章梁今視察工程已達97%，預計今年底前就可啟用，是嘉義縣首座結合托嬰及托育資源中心，將委托社團法人台灣幼教學術發展學會營運，可收托48名2足月至未滿2歲的嬰幼兒，提供多元親子活動與托育資源服務。

社會局長張翠瑤說，中埔如親托嬰中心暨親子館透過前瞻基礎建設計畫向中央爭取6000萬元補助，縣府配合款3747萬元，總經費達9747萬元。嘉義縣共設置7處公共托育家源及2處托嬰中心，未來也會在各地持續布建，盼因應人口與托育需求，減輕家庭育兒壓力。

社會局表示，中埔如親托嬰暨托育中心為2層樓建築，總面積382.3坪，1樓設有4間托育空間、室內活動室、保健室及辦公室，2樓托育資源中心規畫多功能教室、遊戲體驗區、動態與靜態活動區，外觀為積木造型與純白色牆面，五感體驗中庭及弧形觀樹坪是園區亮點。

翁章梁說，托育中心備有遊具、書本，並由老師帶領各項活動，歡迎家長帶著6歲以下孩子前來，讓專業人員陪著孩子一起成長；托嬰中心可收托48名孩子，目前嘉義縣整體托嬰、托育量能仍顯不足，未來在社會住宅及新設工業區規畫中，將繼續設置托育資源。

嘉義縣中埔如親託嬰中心暨親子館將完工，縣長翁章梁（左二）今視察工程進度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔如親託嬰中心暨親子館將完工，預計可收托48名2足月至未滿2歲嬰幼兒。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔如親託嬰中心暨親子館將完工，縣長翁章梁（左二）今視察工程進度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔如親託嬰中心暨親子館將完工，設有多功能教室、動態與靜態活動區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣中埔如親託嬰中心暨親子館將完工，預計可收托48名2足月至未滿2歲嬰幼兒。示意圖／嘉義縣政府提供
