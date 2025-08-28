台南通過南管音樂保存者 公告認定陳進財、黃美美

南管音樂是台灣極具代表性傳統表演藝術，台南市文化資產管理處審議通過南管藝師陳進財、黃美美為南管音樂保存者，日前公告認定2人的技藝及傳承貢獻。

台南市文資處今天指出，南管音樂從中國閩南原鄉傳入台灣歷史悠久，目前仍保有古樸唱唸風格，並透過口傳心授在民間延續，被公告認定的陳進財、黃美美仍持續演出及教學。

文資處表示，陳進財出身四鯤鯓群鳴社，長年參與南聲社，浸淫南管近70年，師承沈慶玉、吳道宏與伍約翰，熟稔指、譜、曲，尤擅洞簫、二弦、噯仔及唱曲，音風古樸典雅。

陳進財音樂造詣深厚，長期參與館閣事務與地方祭典，掌握南管歷史文化與信仰脈絡，近年更積極指導灣裡和聲社等館閣，展現推廣與教學決心。

黃美美自幼於南聲社習藝，受到張鴻明、吳道宏等人薰陶，唱腔婉轉細膩，精於指、譜、曲及演奏多種樂器，已累積近一甲子功力。

黃美美1997年起持續在灣裡和聲社、下茄萣振南社及喜樹國小喜聲社等館閣指導傳習，2023年出任南聲社理事長，展現承先啟後使命感。

南市府文化局表示，台南2009年登錄「南管」為傳統表演藝術類項，陸續認定「南聲社」、「安定海寮普陀寺清和社」、「振聲社」等館閣為保存團體；2021年公告認定張栢仲、蔡芬得2名保存者，時隔4年，再認定陳進財、黃美美。

