台南通過南管音樂保存者 公告認定陳進財、黃美美
南管音樂是台灣極具代表性傳統表演藝術，台南市文化資產管理處審議通過南管藝師陳進財、黃美美為南管音樂保存者，日前公告認定2人的技藝及傳承貢獻。
台南市文資處今天指出，南管音樂從中國閩南原鄉傳入台灣歷史悠久，目前仍保有古樸唱唸風格，並透過口傳心授在民間延續，被公告認定的陳進財、黃美美仍持續演出及教學。
文資處表示，陳進財出身四鯤鯓群鳴社，長年參與南聲社，浸淫南管近70年，師承沈慶玉、吳道宏與伍約翰，熟稔指、譜、曲，尤擅洞簫、二弦、噯仔及唱曲，音風古樸典雅。
陳進財音樂造詣深厚，長期參與館閣事務與地方祭典，掌握南管歷史文化與信仰脈絡，近年更積極指導灣裡和聲社等館閣，展現推廣與教學決心。
黃美美自幼於南聲社習藝，受到張鴻明、吳道宏等人薰陶，唱腔婉轉細膩，精於指、譜、曲及演奏多種樂器，已累積近一甲子功力。
黃美美1997年起持續在灣裡和聲社、下茄萣振南社及喜樹國小喜聲社等館閣指導傳習，2023年出任南聲社理事長，展現承先啟後使命感。
南市府文化局表示，台南2009年登錄「南管」為傳統表演藝術類項，陸續認定「南聲社」、「安定海寮普陀寺清和社」、「振聲社」等館閣為保存團體；2021年公告認定張栢仲、蔡芬得2名保存者，時隔4年，再認定陳進財、黃美美。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言