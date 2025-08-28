快訊

台南早產兒平安抵林口長庚畫面曝 院方：直接送新生兒加護病房治療

台南早產女嬰「小平安」轉院林口長庚！國道紅斑馬全程接力護送已抵達

一般性補助款爭議未歇…蔣萬安再轟政院：重演前瞻重綠輕藍 不能接受

台南通過南管音樂保存者 公告認定陳進財、黃美美

中央社／ 台南28日電

南管音樂是台灣極具代表性傳統表演藝術，台南市文化資產管理處審議通過南管藝師陳進財、黃美美為南管音樂保存者，日前公告認定2人的技藝及傳承貢獻。

台南市文資處今天指出，南管音樂從中國閩南原鄉傳入台灣歷史悠久，目前仍保有古樸唱唸風格，並透過口傳心授在民間延續，被公告認定的陳進財、黃美美仍持續演出及教學。

文資處表示，陳進財出身四鯤鯓群鳴社，長年參與南聲社，浸淫南管近70年，師承沈慶玉、吳道宏與伍約翰，熟稔指、譜、曲，尤擅洞簫、二弦、噯仔及唱曲，音風古樸典雅。

陳進財音樂造詣深厚，長期參與館閣事務與地方祭典，掌握南管歷史文化與信仰脈絡，近年更積極指導灣裡和聲社等館閣，展現推廣與教學決心。

黃美美自幼於南聲社習藝，受到張鴻明、吳道宏等人薰陶，唱腔婉轉細膩，精於指、譜、曲及演奏多種樂器，已累積近一甲子功力。

黃美美1997年起持續在灣裡和聲社、下茄萣振南社及喜樹國小喜聲社等館閣指導傳習，2023年出任南聲社理事長，展現承先啟後使命感。

南市府文化局表示，台南2009年登錄「南管」為傳統表演藝術類項，陸續認定「南聲社」、「安定海寮普陀寺清和社」、「振聲社」等館閣為保存團體；2021年公告認定張栢仲、蔡芬得2名保存者，時隔4年，再認定陳進財、黃美美。

音樂 台南

延伸閱讀

影／最美古蹟市場 台南西市場「華麗重生」大批年輕人朝聖

阿里山眠月線1號到2號隧道 9/30前禁通行

阿里山林鐵招募路線維護人力 正備取共27名

阿里山林鐵約雇人員涉圖利被判1年8月 上訴二審獲緩刑

相關新聞

台南安平靈濟殿孤棚祭「豬仔會」來助陣 無形文化資產新體驗

台南市安平靈濟殿的「孤棚祭」， 是特有普渡儀式，且登錄為無形文化資產，本周日8月31日登場，該廟結合區公所、學校社團的也...

東帝士舊址變身新光三越小北門店明試營運 市府提前部署交管

新光三越台南小北門店明天開始試營運，適逢周五小北夜市營業日，市府預估至少吸引2萬人潮湧入。該店選址於曾帶動北區繁榮的「東...

台南來亞大樓 市府將出手代拆

台南精華地段中西區的來亞大樓，年初楠西地震後經判定危樓，迄今仍未拆除，丹娜絲颱風後災區也有許多房屋受損，但屋主不急修繕導...

雲林褒忠產業園區 廢棄物處理區緊鄰國小挨批

雲林縣褒忠產業園區開發案進入第二階段環境影響評估，村民發現園區的廢棄物處理區距離村落和潮厝華德福教育實驗國小不到50公尺...

廣角鏡／全台城隍9聖 下月齊聚嘉義

國定古蹟嘉義城隍廟「城隍夜巡諸羅城」9月22日晚間盛大登場，邀請各地城隍爺、「全台城隍9聖」齊聚嘉市，金門浯島城隍廟等6...

台南新光三越小北門店周末試營運 消防演練模擬火警應變大量人潮

新光三越小北門店本月29日即將開幕，預估至少吸引2萬消費人潮湧入，為確保商場營運及保障顧客與員工生命財產安全，台南市消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。