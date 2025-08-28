台南安平靈濟殿孤棚祭「豬仔會」來助陣 無形文化資產新體驗

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平靈濟殿的「孤棚祭」，是特有普渡儀式，且登錄為無形文化資產，本周日8月31日登場。聯合報系資料照片
台南市安平靈濟殿的「孤棚祭」，是特有普渡儀式，且登錄為無形文化資產，本周日8月31日登場，該廟結合區公所、學校社團的也都展開中，也培訓了一群負責導覽的國中生。廟方表示，今年的亮點除培訓解說員，還有「仔會」撲滿，藉此引來平安與財運

安平港仔尾社靈濟殿的「孤棚祭」已傳承百餘年，2016年被登錄為台南市無形文化資產。每年的農曆7月9日，靈濟殿都會舉辦綁篙餞DIY體驗活動，邀請民眾共同參與並體驗這項特殊的宗教文化。

廟方說，今年有兩大亮點，分別為「青少年」與「豬仔會」，為了讓更多民眾認識孤棚祭，培訓一群國中生為解說員，看到這些學生多次模擬演練、繪製圖文並茂的大字報，全力以赴的認真態度，讓人感動。靈濟殿孤棚祭分6六大項目，讓學生以淺顯有趣的方式分組導覽，再搭配模擬體驗孤棚祭，藉此提升活動的趣味性，加深孤棚祭的文化意象。

民間信仰中，祭祀時用全隻生豬，代表信眾虔誠、隆重的心意。但是豬隻價昂，先民為了解決經濟上的困境，發展出港仔尾社獨有，且專為孤棚祭供應全豬敬品的民間儲蓄互助會「豬仔會」。為了延續先民的團結、互助精神，設計文創商品「豬仔會」撲滿。

主委何志章說，「豬仔會」除了有精美的孤棚祭圖騰與戴文鋒教授主講孤棚祭的影片QR碼外，還加上中英文版字幕，藉由與安平區知名五星級飯店合作，讓來安平的外國朋友，更方便了解孤棚祭的歷史文化，樂於參加綁篙餞的體驗活動。

豬仔會入會金為100元，僅88個名額，靈濟殿將返還由高功道長與靈濟殿神明加持的補運金12元，有5元、1元各兩枚。5元取其音同「有緣」，而兩個5元代表人緣與財緣；1元兩枚則象徵一元復始，緣份好運由此開始。餘額88（發發），則是為「豬仔會」引來財運。

孤棚祭活動當天，豬仔會撲滿將於會場供奉，祭典結束隔天取回。明年起，靈濟殿將於孤棚祭籌備期間，應召「豬仔會」回娘家，除了參與祭典盛事與凝聚信徒感情外，並更新「只進不出」符令及添加新的補運金，可愛「豬仔會」，這88個名額在8月31下午2點開放入會登記，額滿為止。

安平區長蕭泰華表示，孤棚祭綁篙餞DIY體驗活動區公所平台發布報名後，隔天即全數額滿，當天若有民眾未報到，將開放現場民眾候補。

台南市安平靈濟殿的「孤棚祭」，是特有普渡儀式，且登錄為無形文化資產，本周日8月31日登場，推出「豬仔會」。圖／安平靈濟殿提供
