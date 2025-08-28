聽新聞
東帝士舊址變身新光三越小北門店明試營運 市府提前部署交管
新光三越台南小北門店明天開始試營運，適逢周五小北夜市營業日，市府預估至少吸引2萬人潮湧入。該店選址於曾帶動北區繁榮的「東帝士百貨」舊址，承載台南人的共同記憶，也將串聯市中心與小北商圈，成為新的生活樞紐。
由於試營運初期即遇上中秋、雙十連假，交通壓力倍增，交通局表示，已完成周邊道路交通工程優化，並要求開發單位依交通影響評估落實停車與動線規畫；營運期間將透過智慧交通中心即時監控車流，並視情況調整號誌時制及管制措施，以降低壅塞。
交通局長王銘德指出，商場規畫停車位汽車329格、機車922格，另新啟用的北區成德里立體停車場可提供216席汽車、33席機車。開幕期間並洽談周邊城市車旅台南文成店、小北商場站及嘟嘟房和緯站作為特約停車場，合計可再提供700多席汽車與1100多席機車停車位，盡量滿足需求。
交通局呼籲，商場主要出入口設於育德路，建議車輛改由西門路四段轉入65巷或立賢路再進場，以避免左轉進出造成回堵。另周邊有8條大台南公車路線，每日提供逾300班次，市府鼓勵民眾多利用大眾運輸。
市長黃偉哲表示，上任以來「拼經濟」是首要施政重點，新光三越進駐不僅能帶動小北商圈，更是市區商業再起的重要契機。但人潮帶來交通考驗，市府已提早調整立賢路、育德路車道，並增設計程車招呼站，盼兼顧交通順暢與商業發展。
