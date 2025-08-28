聽新聞
廣角鏡／全台城隍9聖 下月齊聚嘉義

聯合報／ 記者魯永明
記者魯永明／攝影
記者魯永明／攝影

國定古蹟嘉義城隍廟「城隍夜巡諸羅城」9月22日晚間盛大登場，邀請各地城隍爺、「全台城隍9聖」齊聚嘉市，金門浯島城隍廟等6間城隍廟也來搭紅壇，屆時有首次登場巨型神偶，包括4公尺大爺將軍。昨宣傳活動，阮劇團、戊己劇團等演出。

