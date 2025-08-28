聽新聞
雲林褒忠產業園區 廢棄物處理區緊鄰國小挨批

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣褒忠產業園區的廢棄物處理區，距離村落和潮厝華德福教育實驗國小僅49公尺，昨辦說明會，校長廖宏彬（後中站立者）憂心學生、村民健康受影響。記者陳雅玲／攝影
雲林縣褒忠產業園區的廢棄物處理區，距離村落和潮厝華德福教育實驗國小僅49公尺，昨辦說明會，校長廖宏彬（後中站立者）憂心學生、村民健康受影響。記者陳雅玲／攝影

雲林縣褒忠產業園區開發案進入第二階段環境影響評估，村民發現園區的廢棄物處理區距離村落和潮厝華德福教育實驗國小不到50公尺，憂心健康受影響，經濟部昨與顧問公司在學校開說明會，村民、家長一致反對，要求廢棄物處理區要與社區、學校保持安全距離。

經濟部表示，2023年2月即已對外公布園區規畫配置，會收集村民意見，在環評階段再做相關配套措施。

褒忠產業園區2020年核定，行政院在2021年7月同意以全區265公頃一併開發，現已進入第二階段環評，預計2027年完成環評、開發計畫及園區核定設置等程序，開發後可望為當地創造數千個就業機會。

日前村民、潮厝國小校方出席本月18日經濟部辦理現勘及公聽會時，赫然發現園區規畫的廢棄物處理區距離學校僅49公尺，僅隔一條馬路、大排，在學校走廊就可清楚看到廢棄物處理區所在地。

潮厝國小校長廖宏彬表示，廢棄物處理區位在學校正北方，不論吹東北風、西南風都將直接影響村莊及學校，且處理區面積有3、4公頃，比學校還大，未來車輛進出頻繁，對學生、村民的健康及交通安全勢必造成衝擊。

廖宏彬及村民許振興皆說，「我們不反對產業園區開發設置」，但廢棄物處理區的位置緊鄰社區、學校顯然失當，地方的訴求就是希望廢棄物處理區遷移他處，至少要與學校、社區保持安全距離。

負責環評工作的顧問公司回應，將把民眾意見送交環評委員會參考。

