台南來亞大樓 市府將出手代拆

台南精華地段中西區的來亞大樓，年初楠西地震後經判定危樓，迄今仍未拆除，丹娜絲颱風後災區也有許多房屋受損，但屋主不急修繕導致閒置，然而高雄近日出現登革熱本土病例，市民憂心釀成病媒蚊孳生。台南市府表示，市府將代拆來亞大樓，工程正發包中，經費約4千萬元，災區的弱勢戶逾百戶有拆除意願，待釐清產權會陸續排拆。

來亞大樓外表破舊，乍看像廢墟，先前高雄「城中城」事件、台中清水爛尾樓塌垮，來亞大樓就被點名，市府曾要求成立管委會補強改善，但建物所有權人多達60多人難整合，先前剩零星承租戶，在今年年初楠西地震後被震成危樓，市府將依法拆除。

今年年初地震後，外牆剝落砸壞兩輛車，後續經鑑定結構安全堪憂，工務局兩度依建築法發函所有權人自行拆除，第2次限期日為7月15日，不過目前仍未拆除。

來亞大樓多年前曾在登革熱疫情時，因地下室積水，當時每戶住戶被開罰6萬元；附近林姓居民說，高雄近期傳出本土登革熱疫情，連日午後都有暴雨，因建築物破損嚴重，擔心雨水滲入，目前又無人居住管理，恐成為病媒蚊孳生溫床。

工務局表示，來亞大樓拆除一案，上月已啟動拆除作業招標，但第1次投標的包商審查未通過，現已再度辦理招標發包拆除作業中，希望能順利發包，目標年底前完成，預估總拆除經費4千萬元，再向所有權人求償。

另丹娜絲風災後災區受損房子多，有許多房子殘破不修繕，甚至無人居住，也憂心成為登革熱病媒蚊溫床，市府表示，環保局和衛生局都有加強巡檢，工務局和公所也可協助全棟代拆，經費由公家負擔，在六甲已完成第1戶，目前學甲有2戶、將軍1戶也簽約要拆除，約逾百戶有拆除意願，待釐清產權會陸續排拆。

工務局指出，委託政府媒合工班進行房屋拆除的民眾，不分弱勢戶、一般戶，費用均全額由政府負擔。

