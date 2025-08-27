聽新聞
0:00 / 0:00
台南新光三越小北門店周末試營運 消防演練模擬火警應變大量人潮
新光三越小北門店本月29日即將開幕，預估至少吸引2萬消費人潮湧入，為確保商場營運及保障顧客與員工生命財產安全，台南市消防局今天與百貨公司辦理消防演練，由第六大隊到場指導，協助現場自衛消防編組熟悉火警應變程序，提升整體防災與應變能力。
新光三越小北門店座落於台南人共同回憶的經典地標，曾經帶動北區繁榮的「東帝士百貨」舊址，承載歷史與在地情感；試營運首日適逢星期五小北夜市營業日，預估將吸引大量人潮湧入。消防局第六大隊大隊長邱淵明指出，商場屬於人潮聚集、複合式經營的公共場所，火災風險不可輕忽。
邱淵明表示，此次演練模擬火警發生後的通報連絡、初期滅火、避難引導、安全防護及救護等流程，並由自衛消防編組成員實際操作，落實「人人都是防火員」的概念。
消防局長李明峯指出，今年6月已先行派員進行場所踏勘，並與商場建立「救災共同語言」，使消防人員與現場管理人員在事故發生時能即時有效溝通，爭取黃金救援時間。
市長黃偉哲呼籲，災害防救工作重於平時準備，透過持續性的演練與防火宣導，才能將意外風險降至最低。未來也將持續輔導轄內大型場所加強自主防災機制，共同打造更安全的消費與生活環境。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言