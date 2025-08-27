2025夏日音樂節將軍吼 9/6起連2天煙火為台南加油

台南市長黃偉哲今天啟動「2025台南夏日音樂節－將軍吼」；這場音樂饗宴預定9月6日起一連2天在將軍漁港登場，屆時將施放「16吋煙火彈」，黃偉哲還在彈身寫下「台南加油」。

黃偉哲今天召開記者會宣傳「2025台南夏日音樂節－將軍吼」，還請來入圍金曲獎最佳新人、與台南淵源深厚的JUD陳泳希，以空靈迷幻歌聲為活動暖身。

黃偉哲說，「將軍吼」今年邁入第14屆，展現歷史傳承，也是濱海觀光及在地文化重要舞台；音樂會卡司陣容堅強，囊括許多實力派歌手與樂團，同時讓遊客體驗台南漁港小鎮淳樸及熱情。

市府指出，今年「將軍吼」2天活動都將施放6分多鐘煙火，煙火秀主題分別是「星光燦爛IN將軍」及「星夜築夢IN台南」，其中第2天將首次施放16吋煙火彈「彩色千輪」，燦爛煙火將點亮將軍漁港夜空。

「將軍吼」首日主題是「鯤鯓開吼」，邀請Bii畢書盡、TRASH、Ozone、灣島皇后、P!SCO、JUD陳泳希、布拉優揚．久拉巴斯等人登台；第2天則以「將軍燃炸」延續熱情，邀來美秀集團、麋先生MIXER、李竺芯、小男孩樂團、柯泯薰、KEV張哲偉等，用音樂為台南加油。

