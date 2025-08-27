風災後畜牧場重建 台南鼓勵把握補助轉型升級

颱風丹娜絲侵襲造成台南逾百場畜牧場受損，市府農業局調查發現場內改建現代化設施，對抗抵抗天災能力較傳統型態畜牧場為佳，鼓勵業者把握此次災後專案補助機會讓畜牧場升級。

台南市政府農業局今天邀請台南市養豬協進會理事長曾勝誠、台南市蛋雞協進會總幹事黃炳勳參與宣導記者會，分享場內改建為現代化設施對抗災的幫助。

農業局畜產科長徐幸君表示，台南市為全國第4大畜牧重鎮，在國內食肉及蛋品供應鏈占重要比例，此次風災加豪雨影響畜牧產品供需時間可能將長達半年。

徐幸君指出，農業部已公布「114年丹娜絲颱風及0708、0728豪雨及楊柳颱風畜牧專案補（協）助」相關說明，可補助畜禽舍、堆肥舍、管理室或倉儲等多項設施之結構新、改、修建及畜牧設施（備）等項目，市府將全力協助農民申辦，以加速協助產業恢復生產。

曾勝誠表示，他在白河設置的養豬畜舍配合政府轉型升級計畫，先前已逐步改建為現代化設備飼養，這次風災受損程度很小，目前可正常營運，鼓勵其他業者可趁此次機會，考慮改建為最新現代化設備，有助永續經營。

黃炳勳說，他在鹽水的養雞場也因已改為現代化設備，挺過此次天災，與其他遭嚴重衝擊的傳統禽舍相比，可說是「有改有保佑」，呼籲業者可善用政府資源。

徐幸君表示，為強化產業競爭力，市府輔導轄內畜牧場執行為期4年「養豬百億基金計畫」，以及2年的「禽舍現代化升級計畫」，已改善許多畜牧場現場管理問題、減少人力成本及增加防疫安全，並能提升對抗極端氣候影響、保護室內畜禽及設備不受傷害。

她說，農業局鼓勵此次受損改建畜牧場，可配合補助規劃建置環保節能設施，以降低極端氣候衝擊，並把畜牧場升級轉型，朝永續經營邁進。

