嘉縣溫網室因颱風嚴重受損 農業處媒合廠商助拆除

7月上旬颱風丹娜絲造成嘉義縣溫網室設施2938件受損，面積達961公頃；農業處今天說已媒合19家廠商名單，拆除受損設施，環保局則協助清除廢棄農膜，讓農民早日恢復生產。

風災已發生1個月，嘉義縣四處還可見倒塌的溫網室，農業處農林作物科科長李秋瑩告訴中央社記者，縣府已建立了19家拆除廠商的名單，提供給農民詢問，若溫網室鐵件拆完後給廠商回收，可能不用費用，但鐵件回收價值不夠拆除成本，還必須付費。

另外，環保局協助農民清運因風災廢棄的農膜及網布，不過農民必須依材質把農膜分類捆好、摺疊整齊，方便後續處理和再利用的作業。

李秋瑩說，農業部推出114年丹娜絲颱風災損溫網室設施重建輔導措施，補助農民重建溫網室，截至8月20日，嘉義縣各鄉鎮市農會受理溫網室重建申請案共465件，已有135完成。

太保市農民吳世彥說，近日才找到廠商拆除被吹壞的溫室，因損壞的溫室太多，所以隔了一個多月輪到他拆除。他已向政府提出溫網室重建申請，要在異地重建溫網室。

吳世彥說，重建溫室要先付溫室工程公司2成的訂金，一場溫室建築成本依面積大小，從新台幣數百萬到上千萬元都有，很多農民都面臨訂金籌措的難題，他也例不外。

不過，吳世彥表示，他有9分地的溫網室，遇到颱風倒了4分多，還有一半可以耕作很幸運了，有的農民全部倒光光，就真的欲哭無淚。

