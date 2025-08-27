搶糧縱火俄烏戰爭啟示 嘉市首次民生物資配售演練

居安思危，提升城市應變韌性，嘉義市政府上午分別在市府、東區區公所及宣信國小風雨球場，首次舉行民生必需品短缺時期配售準備演練；想定戰爭發生，模擬重大災害或緊急狀況，如何透過配售制度確保米、食用油、食用鹽、嬰兒奶粉及液化石油氣 (瓦斯)等民生物資供應，維護市民基本生活需求。

22縣市輪辦民生必需品短缺時期配售準備演練，今天輪到嘉市，由建設處承辦，找市府等員工及市民演練，市長黃敏惠主持，經濟部國營司專門委員林華宇、國防部全民防衛動員署副署長劉泰益到場視察，演練規畫2部分，分別是「高司作業演練」與「配售站實地演練」。演練情境假設國家進入緊急狀態，中央發布配售命令，市府立即成立「配售執行委員會」，區公所啟動「配售執行小組」展開決策研討與物資調度，規畫防止囤積哄抬措施。

實地演練在宣信國小風雨球場設臨時配售站，模擬包含站點設置、秩序維護、配售作業流程及配售時突發事件應變 (如不在籍人口申請配售、配售扣除款項)等多種情境，完整檢驗各單位應變能力。

黃敏惠說，國際局勢持續緊張，以及烏俄戰爭，引發各國對糧食、能源供應及通貨膨脹的危機意識。面對國際複雜多變，唯有「居安思危」，提前準備，才能即時應變、保障民生。黃敏惠強調，「演習做足準備，面對困難才能有所依據」，嘉市幅員小，人口密度高，更應以最嚴謹準備，居安思危，保障市民基本生活需求，維持社會秩序穩定。演練過程完整順暢，展現各單位協作能量，提升面對真實狀況應變能力，市府將持續強化相關演練，確保市民緊急情況仍能獲得穩定物資供應。 嘉義市政府上午分別在市府、東區區公所及宣信國小風雨球場，首次舉行民生必需品短缺時期配售準備演練。圖／嘉市府提供 嘉義市政府上午分別在市府、東區區公所及宣信國小風雨球場，首次舉行民生必需品短缺時期配售準備演練。圖／嘉市府提供 嘉義市政府上午分別在市府、東區區公所及宣信國小風雨球場，首次舉行民生必需品短缺時期配售準備演練。圖／嘉市府提供 嘉義市政府上午分別在市府、東區區公所及宣信國小風雨球場，首次舉行民生必需品短缺時期配售準備演練。圖／嘉市府提供 嘉義市政府上午分別在市府、東區區公所及宣信國小風雨球場，首次舉行民生必需品短缺時期配售準備演練。圖／嘉市府提供 嘉義市政府上午分別在市府、東區區公所及宣信國小風雨球場，首次舉行民生必需品短缺時期配售準備演練。圖／嘉市府提供

