台南災區屋頂全修成「鐵皮」？市府：3種材質美輪美奐

中央與台南市府媒合丹娜絲風災民宅修繕，目前已完成2百多戶，市府祕書長尤天厚今天在重建進度記者會上展現媒合房屋修繕成果，他表示已完工的屋頂算「美輪美奐」，有3種不同材質，從最簡易的鐵皮屋到琉璃瓦，不只可以遮風擋雨還兼具美觀，如果申請人願意完成簽約，可加速修繕進度推動。

工務局說明，此次屋頂修繕協助方案，制定公開透明的報價標準。依據材質及施工方式不同，每坪費用分三種，經濟型每坪2000元；標準型（彩色浪板、無鋪棉）每坪3000元；高階型（彩色浪板、有鋪棉）每坪4000元。

工務局說，屋主會考量經濟與需求，每戶修繕費用約10至20多萬元不等，但也有人堅持要修回紅瓦或黑瓦，有協助一戶評估約要花40多萬元，以傳統磚瓦修回老厝。

尤天厚表示，修繕作業牽涉到災民本身意願、建材選用、房屋結構狀況及部分物件涉及共有產權等多重因素，整體媒合進度不易掌控，難以數據反映各案實際進展，尚請外界理解。

在協助民眾媒合工班修繕屋損部分，工務局副局長鄒譽名表示，截至目前民眾申請共3441件，媒合成功3378件，已簽約639件，對於仍有相當數量的戶數尚未簽約，主要原因包括部分住戶已自行完成修繕、現無居住需求、另有住所、已另找工班並支付訂金。

工務局指出，目前已完成施工247戶，另有279戶正施工中，針對政府媒合修繕部分，8月底前完成簽約者有簽約獎勵金2萬元，提醒如有需求尚未簽約的災民盡速申請，早日完成修繕。

針對協助弱勢戶修繕及拆除，工務局已媒合廠商，預計由廠商免費幫民眾修繕30戶，同時市府準備1.6億元經費協助弱勢民眾進行修繕並完成發包。

若房屋毀損嚴重且無居住需求，政府也協助拆除，市府準備1.35億元協助受災民眾將整棟建築物拆除，已完成發包，相關工程也正持續推進，逐步改善受災戶居住環境。

屋損慰助金申請截至今天已受理3萬7753件，核撥3萬1506件，核撥金額達8億2千多萬元，核撥率約為83.4%。公告受理申請期限至8月29日，市府請尚未提出申請的民眾把握時間盡快提出，但拜託不要利用災害之際，做出社會不能接受及容忍的事，損人不利己。

尤天厚提醒，一則不但是會有違法問題，二則也會影響合法申請者的權益，會造成審查速度變慢，依法可以拿到錢的人無法在第一時間得到必要的幫忙，不要做損人不利己的事情。但因風災受損有權利的人，希望盡量運用市府開設的各項協助機制，幫助大家完成善後工作。

經發局長張婷媛也說明有關店家、攤商、傳統市場部分，包括鐵捲門、招牌、展示架等生財器具毀損，可申請慰助金1萬元，目前已收件為999件，為加速審查進度，市場處已發函通知攤商自治會及夜市管委會，由各市場管理員主動解答攤商疑問，並輔導填寫申請表及協助送件。 台南市工務局展示房屋修繕的施工。圖／台南市工務局提供 台南市工務局展示房屋修繕的成果。圖／台南市工務局提供

商品推薦