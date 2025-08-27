褒忠產業園區二階環評 村民赫然發現廢棄物處理區離學校僅49公尺
雲林縣褒忠產業園區進入第二階段環境影響評估，村民才發現廢棄物處理區距離村落和潮厝華德福教育實驗國小不到50公尺，憂心學生、村民健康受到影響，今天經濟部與顧問公司在學校日開說明會，村民、家長一致反對，要求廢棄物處理區要與社區、學校保持安全距離。
褒忠產業園區在2020年核定，行政院在2021年7月同意以全區265公頃一併開發，現已進入第二階段環境影響評估，預計2027年完成環評、開發計畫及園區核定設置等程序，未來開發後，可望為當地創造數千個就業機會。
日前村民及潮厝國小校方出席本月18日經濟部辦理現勘及公聽會時，赫然發現園區規畫的廢棄物處理區距離學校僅49公尺，僅隔著一條馬路、大排，在學校走廊就可清楚看到廢棄物處理區所在地。
潮厝國小校長廖宏彬表示，廢棄物處理區位在學校正北方，不論吹東北風、西南風都將直接影響村庄及學校，且處理區面積有3、4公頃，比學校還大，未來車輛進出頻繁，對學生、村民的健康及交通安全勢必衝擊。
廖宏彬及村民許振興皆表示，「我們不反對產業園區開發設置」，但廢棄物處理區的位置緊鄰社區、學校顯然失當，地方的訴求就是希望廢棄物處理區遷移他處，至少要與學校、社區保持安全距離。
負責環評工作的顧問公司表示，目前仍在進行二階環評，將把民眾意見送交環評委員會參考；經濟部表示，2023年2月即已對外公布園區規畫配置，會蒐集村民意見，在環評階段再做相關配套措施。
