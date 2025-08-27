快訊

嘉市小萌警體驗「模擬酒醉眼鏡」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
嘉義市政府警察局26日舉辦「警×獅聯盟，反酒駕護嘉任務GO!」捐贈儀式暨反酒駕誓師大會，希望凝聚公部門與民間力量，共同守護市民的交通安全。國際獅子會300E-1區捐贈6副模擬酒醉眼鏡及2部兒童電動小警車，嘉義市長黃敏惠代表受贈並回贈感謝狀。黃敏惠市長也體驗模擬酒醉眼鏡，實際感受酒後的視覺模糊與方向感的錯亂，期望透過體驗式教材，強化市民對「防制酒駕」的決心。

黃敏惠市長表示，酒駕零容忍，酒駕不僅危及個人生命，更影響他人及家庭的幸福，因此我們必須堅定決心防範酒駕。感謝國際獅子會300E-1區的熱心公益支持，此次捐贈不僅是一份心意，更是一項能看見、能記得住的安全教育，模擬酒醉眼鏡與兒童電動小警車將廣泛應用於校園與社區宣導，讓交通安全不再只是口號，而是透過親身體驗讓人真切感受酒駕的危險。希望透過親身體驗，讓反危險駕駛、注意道路安全的意識從小扎根，也希望小朋友們能發揮「孫子兵法」，將安全駕駛的概念傳達給家長和爺爺奶奶，讓每個年齡與世代都能更加安全。

警察局局長陳明志表示，安全教育必須從小扎根，最好的防禦就是預防，讓孩子們在活動中學習到正確的交通安全知識，不僅能自我保護，更能將觀念帶回家中，提醒阿公、阿嬤等長輩遵守交通規則，形成「由小帶大」的教育力量，將安全文化在家庭中扎根。

國際獅子會300E-1區總監黄裕洲表示，酒駕對社會危害非常大，警察臨檢都是為了市民安全及家庭，希望不要因為酒駕造成家庭破滅。期望透過今日的宣導活動，讓大家更重視酒駕議題，也感謝警察同仁的守護，讓酒駕日益減少。

國際獅子會300E-1區防制酒駕宣導主席蔡育輝表示，酒駕問題嚴重，希望透過親子活動及警察的專業解說，讓防治酒駕宣導發揮最大功能。蔡育輝主席也表示不論是做公益還是服務，國際獅子會都義不容辭。

嘉市小萌警體驗「模擬酒醉眼鏡」

嘉義市政府警察局26日舉辦「警×獅聯盟，反酒駕護嘉任務GO!」捐贈儀式暨反酒駕誓師大會，希望凝聚公部門與民間力量，共同守護市民的交通安全。國際獅子會300E-1區捐贈6副模擬酒醉眼鏡及2部兒童電動小警

