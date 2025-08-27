2025城隍夜巡諸羅城9/22登場 9尊城隍齊聚

快訊

中央社／ 嘉義市27日電

嘉義市「2025城隍夜巡諸羅城」將於9月22日登場，除了夯枷解厄外，還有全台9尊城隍爺齊聚，再結合嘉義在地的吉祥社大二爺、吉勝堂什家將，讓民眾感受民俗魅力。

嘉邑城隍廟今天召開記者會，宣布「2025城隍夜巡諸羅城」9月22日登場，屆時全台9尊城隍爺將齊聚諸羅城，並結合嘉義在地的吉祥社大二爺、吉勝堂什家將；嘉義市長黃敏惠大力推廣城隍夜巡，並邀請民眾來嘉玩。

黃敏惠表示，城隍夜巡是嘉義最具代表性的文化慶典之一，不僅展現傳統信仰的莊嚴與力量，更凝聚市民向心力，這是嘉義人共同的信仰記憶，也是城市最珍貴的文化資產。

黃敏惠指出，城隍夜巡已是嘉義市推展國際觀光的重要亮點，因此歡迎民眾9月22日（農曆8月初一）參與城隍夜巡，感受嘉義的文化底蘊與民俗魅力。

嘉邑城隍廟說，今年夜巡活動將由最具代表性的「夯枷儀式」揭開序幕，象徵懺悔、除罪與重生，屆時當紙枷焚化之際，寓意將煩惱一併卸下、迎向新生，展現信仰凝聚人心的力量。

緊接著的「人模鬼樣、神鬼魅影」創意競賽，22日下午5時30分自城隍廟出發，沿中正路、文化路、民族路、國華街行進，最後在中央噴水池匯聚，160人共同操演的百米巨龍九子陣以及巨型神將人偶登場，為活動再掀高潮。

嘉義市民政處表示，「2025城隍夜巡諸羅城」不只是嘉義的文化盛會，更是市民共同的驕傲，今年導入AI科技建置多國語音導覽、720度環景導覽與數位資料庫，讓宗教文化與數位創新交織，打造嘉義獨特的跑TEMPLE文化體驗。

嘉義 信仰 城隍廟

