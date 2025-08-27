2025城隍夜巡諸羅城9/22登場 9尊城隍齊聚
嘉義市「2025城隍夜巡諸羅城」將於9月22日登場，除了夯枷解厄外，還有全台9尊城隍爺齊聚，再結合嘉義在地的吉祥社大二爺、吉勝堂什家將，讓民眾感受民俗魅力。
嘉邑城隍廟今天召開記者會，宣布「2025城隍夜巡諸羅城」9月22日登場，屆時全台9尊城隍爺將齊聚諸羅城，並結合嘉義在地的吉祥社大二爺、吉勝堂什家將；嘉義市長黃敏惠大力推廣城隍夜巡，並邀請民眾來嘉玩。
黃敏惠表示，城隍夜巡是嘉義最具代表性的文化慶典之一，不僅展現傳統信仰的莊嚴與力量，更凝聚市民向心力，這是嘉義人共同的信仰記憶，也是城市最珍貴的文化資產。
黃敏惠指出，城隍夜巡已是嘉義市推展國際觀光的重要亮點，因此歡迎民眾9月22日（農曆8月初一）參與城隍夜巡，感受嘉義的文化底蘊與民俗魅力。
嘉邑城隍廟說，今年夜巡活動將由最具代表性的「夯枷儀式」揭開序幕，象徵懺悔、除罪與重生，屆時當紙枷焚化之際，寓意將煩惱一併卸下、迎向新生，展現信仰凝聚人心的力量。
緊接著的「人模鬼樣、神鬼魅影」創意競賽，22日下午5時30分自城隍廟出發，沿中正路、文化路、民族路、國華街行進，最後在中央噴水池匯聚，160人共同操演的百米巨龍九子陣以及巨型神將人偶登場，為活動再掀高潮。
嘉義市民政處表示，「2025城隍夜巡諸羅城」不只是嘉義的文化盛會，更是市民共同的驕傲，今年導入AI科技建置多國語音導覽、720度環景導覽與數位資料庫，讓宗教文化與數位創新交織，打造嘉義獨特的跑TEMPLE文化體驗。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言