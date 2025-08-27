嘉縣90邊緣戶未獲修繕補助 縣府：逐戶媒合資源

嘉縣90邊緣戶未能獲風災修繕補助，國民黨立委王育敏今天建議行政院以預備金彈性補助弱勢災民；嘉縣府表示，社會局正逐戶了解實際狀況，必要時媒合民間資源提供協助。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所副指揮官李孟諺及李怡德，昨天下午在嘉義縣召開颱風豪雨第10次工作會議時，李孟諺提出，嘉義縣仍有約90個邊緣戶，因不符合補助資格，或僅獲慰助金但不足以負擔修繕費用，請社會局逐戶了解實際狀況，必要時媒合民間資源提供協助。

對此，王育敏發布新聞稿表示，她今天在立法院質詢時說，行政院編列新台幣600多億元特別預算，但全額補助資格門檻高，恐難照顧真正需要協助的災民；目前嘉義縣仍有90戶邊緣戶沒辦法申請補助，家園修繕費用求助無門，建議行政院應靈活運用尚有30億元的預備金，針對確有需求的高齡災民予以補助。

行政院長卓榮泰回應，政府將保持彈性，只要確認高齡災民確有困難且因災受損，不分地區都會予以充分協助。

嘉義縣長翁章梁說，已督導社會局確實掌握各弱勢戶處理進度，媒合或引介合適社會資源，確保無一遺漏；同時提醒各公所在審核申請資料時，如遇疑義，可填具申覆書送縣府審查，務必加速作業流程，讓災民及早獲得協助。

