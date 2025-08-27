丹娜絲颱風重創台南畜牧業 農業局輔導畜牧場進行升級計畫

台南今年7月遭遇丹娜絲颱風重創，造成全市上百場畜牧場受損，損失金額初估達上億元，農業部近期也公布「畜牧專案補（協）助」，農業局今則邀請業者現身分享現代化設施對抗災經驗，希望鼓勵業者可趁此積極轉型升級。

農業局表示，此次風災導致傳統畜禽舍損毀比率高，農業部已公告「丹娜絲颱風及0708豪雨畜牧專案補助」，可補助畜禽舍、堆肥舍、管理室或倉儲等多項設施結構新、改、修建等，業者可檢附相關說明或佐證照片，在10月底前可向所轄各區公所提出申請。

經統計，台南市畜禽舍全倒達211棟、半倒有1516棟；家禽死亡達43萬隻、家畜死亡則約有1116隻，畜牧農產損失金額初估達上億元，農業局也趁此鼓勵受損改建的畜牧場，可配合補助規畫建置環保節能設施，降低極端氣候的衝擊。

其中，台南市蛋雞協進會總幹事黃炳勳說，自己在鹽水設置養雞場，幾年前已轉型為現代化設備，此次風災可說是「最大受益者」，因養雞場相較一般傳統式禽舍來說，幾乎沒有太大損壞；現代化升級後，飼養上其實相對省錢又省工，大家不妨可趁受損改建機會將畜牧場升級轉型。

台南市養豬協進會理事長曾勝誠提到，自家養豬場設置在白河，此次風災停電造成台南許多養豬場豬隻損失，不過自己的養豬場早在幾年前就轉型現代化設備，颱風期間並未造成影響，僅受停電影響；此次政府有心幫忙，呼籲大家也可考慮轉型，畢竟「有好環境才有好的生產力」。

農業局強調，為強化產業競爭力，市府積極輔導轄內畜牧場執行共4年「養豬百億基金計畫」及2年「禽舍現代化升級計畫」，改善許多畜牧場現場管理問題、減少人力成本及增加防疫安全等，也能提升對抗極端氣候影響、保護室內畜禽及設備不受傷害。

商品推薦