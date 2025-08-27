為受災戶請命！黃偉哲盼特別預算速審通過 並提3大訴求

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南接連遭受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，農業、民生與基礎設施全面受損，復原重建刻不容緩。市長黃偉哲表示感謝行政院迅速提出600億元特別預算，展現中央對災區的重視與承擔，並呼籲立法院各黨派能以最快速度完成審查，讓經費盡速到位。

黃偉哲指出，本次特別預算涵蓋九大復原重建項目，包括農業設施、電力系統、電信系統、自來水與燃氣、家園及公共設施、水利設施、道路交通、環境衛生，以及社會復原與產業促進。中央除主責外，也明確規範地方政府執行所需經費可由中央補助，並採「代收代付」方式，加快推動效率，確保「專款專用、救災優先」

他強調，丹娜絲風災對台南的衝擊特別嚴峻，全市農損即佔全國45%，尤其溪北地區受創最重。截至目前，市府已動支及申請經費約69.2億元，包括災準金12.3億元、中央補助核定18.5億元（慰助金、廢棄物清理、上工津貼）、尚待核定申請36.5億元，以及重大災害賑災捐款1.9億元。但後續全面復原至少仍需215.88億元，必須納入特別預算支應。

黃偉哲提出三點具體訴求：

1.放寬補助標準：目前「淹水未達50公分」、「住屋毀損未達20平方公尺」、「泡水車」等項目不在中央補助範圍，市府被迫自籌，財政壓力沉重。中央應放寬認定，讓災民獲得即時救助。

2.補助作業從寬、從簡、從速：台南市財政自籌比率僅28.26%，地方籌資能力有限。中央若能以代收代付方式快速撥付，災後重建才不會延宕。

3.電信補償機制：災害期間溪北地區長時間停電斷訊，影響民眾基本通訊權益。中央除協助重建設施，也應要求業者提出補償方案，保障災民權益。

黃偉哲強調，這不僅是台南的課題，更是全台共同面對的重大挑戰。颱風與豪雨讓社會看見提升城市韌性的迫切需求。災後重建不該僅止於「修復」，更要藉由中央與地方攜手合作，打造更堅韌的城市基礎，守護人民安全。

黃偉哲懇切呼籲立法院必須展現「跨黨派、救災優先」的態度，立即行動、說到做到，盡速完成特別預算的審查與通過，讓災民切實感受到政府的決心與承諾，早日恢復家園、重建安定生活。

