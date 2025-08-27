全台護理荒醫院搶才出招 雲基公費生每月獎一萬

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全台護理人力荒，為提前搶得人才，雲林基督教醫院與崇仁醫護管理專科學校護理系學生簽約，祭出公費生每月1萬元補助，去年至今已有14位學生簽立公費生合約。圖／雲林基督教醫院提供
全台護理人力荒，為提前搶得人才，雲林基督教醫院與崇仁醫護管理專科學校護理系學生簽約，祭出公費生每月1萬元補助，去年至今已有14位學生簽立公費生合約，院方表示，學生獲得補助幾年，畢業後就在雲基服務幾年。

雲林基督教醫院護理人員需求約200人，目前僅168人，若補滿200人，病床數可增加，減少病患候床時間，考量全台護理人力短缺，雲基去年開始推出護理公費生制度。

副院長楊文榮表示，院方去年與崇仁護專學生簽訂護理公費生合約，由醫院提供每名公費生每月1萬元獎助學金，一年共12萬元，補助幾年，畢業後就在醫院服務幾年，例如補助1年畢業就服務1年，補助5年服務5年，去年至今共有14名學生簽立公費生合約。

雲基院長鄭清源表示，院方積極攬才、留才，不僅與多所大專院校簽訂實習合約及在職進修管道，確保學生能在臨床學習中獲得完整照護經驗，醫院也設置「二年期護理師訓練計畫」、臨床技能教室及線上課程，協助新進護理人員快速融入臨床工作。

此外，醫院也提供多元彈性的護理人力制度，如半職護理師、時薪工讀生、自主排班等，減輕人員工作負荷，鄭清源表示，護理人力是醫療服務的核心，崇仁公費生的加入，不僅提供年輕學子專業發展契機，也為雲林地區醫療注入新能量。

