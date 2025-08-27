快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

登革熱拉緊報？台南知名「危樓」來亞大樓要拆了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供
台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供

高雄市鼓山區已累計7例登革熱本土病例，與高雄同為一日生活圈的台南市民相當緊張，尤其是市區來亞大樓今年初楠西地震後經判定危樓，至今未拆除災區，加上風災過後許多閒置房屋恐不修繕，擔心會造成蚊子孳生，市府工務局表示，來亞大樓將由市府代拆，經費4千萬元，進行發包中。

位在台南市中西區大智路與府前路二段的來亞大樓，今年大年初二地震後，外牆剝落，砸壞2輛車，後續經鑑定結構安全堪憂，市府工務局兩度依建築法發函所有權人自行拆除，第2次限期日為7月15日，不過，目前整棟大樓仍未拆除。

來亞大樓多年前曾在登革熱疫情時，因地下室積水，當時每戶住戶被開罰6萬元，附近林姓居民說，高雄已傳出本土登革熱疫情，連日來午後都有暴雨，因建築物破損嚴重，擔心雨水慘入建築物，目前又無人居住管理，恐成為病媒蚊孳生溫床。

工務局表示，針對來亞大樓拆除案，上個月已啟動拆除作業招標，但第一次投標的包商審查不合格未通過，現已再度辦理招標發包拆除作業中，希望能順利完成發包，就能盡快拆除，目標希望能在年底前完成，預估總拆除經費4000萬元，後續會再向所有權人求償。

來亞大樓外表破舊一度乍看像廢墟，先前高雄「城中城」事件及台中清水爛尾樓塌垮，來亞大樓就會被點名，市府曾要求成立管委會補強改善，但建物所有權人多達60多人難整合，先前剩零星承租戶是租金超便宜，在今年年初楠西地震後被震成危樓，市府將依法拆除。

另丹娜絲風災後災區受損房子多，有許多房子殘破不修繕，甚至是無人居住，也憂心成為登革熱病媒蚊溫床，市府表示，環保局和衛生局都有加強巡檢，工務局和公所也可協助全棟代拆，經費由公家負擔，在六甲已完成第1戶，目前學甲有2戶、將軍1戶也簽約要拆除，約有逾百戶有拆除意願，待釐清產權會會陸續排拆。

台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供
台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供
台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供
台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供

建築 地震 登革熱

延伸閱讀

高雄港狂風暴雨 旗津大樓鷹架倒塌壓毀電線釀千戶停電

高雄鼓山登革熱群聚疫情再增3例 衛生局呼籲防疫

高雄本土登革熱群聚今再添3例 「這一區」隱藏傳播鏈成疫情熱點

10年來最晚出現本土登革熱 疾管署估疫情風險升

相關新聞

丹娜絲颱風重創台南畜牧業 農業局輔導畜牧場進行升級計畫

台南今年7月遭遇丹娜絲颱風重創，造成全市上百場畜牧場受損，損失金額初估達上億元，農業部近期也公布「畜牧專案補（協）助」，...

為受災戶請命！黃偉哲盼特別預算速審通過 並提3大訴求

台南接連遭受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，農業、民生與基礎設施全面受損，復原重建刻不容緩。市長黃偉哲表示感謝行政院迅速提...

登革熱拉緊報？台南知名「危樓」來亞大樓要拆了

高雄市鼓山區已累計7例登革熱本土病例，與高雄同為一日生活圈的台南市民相當緊張，尤其是市區來亞大樓今年初楠西地震後經判定危...

影／嘉義城隍廟下月夜巡全台9聖城隍齊聚 文化傳承創意交織

鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城，將在9月22日晚6時20分熱鬧盛大登場，邀請全台城隍9聖齊聚諸羅城，中央噴水圓環...

台南的低碳普度「新紙錢三燒」 結合全聯設64處紙錢集中箱

中元普渡燃燒的紙錢相當可觀，若集中燒或是響應以賑代金、以米代金，就可減少許多汙染，南市環保局認為一般非集合住宅的住戶，響...

家樂福北門店結束營業未公布 承租商家已紛紛尋退路

嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，家樂福仍表示「以公司公告為準」，不過，近來賣場裡面的商家紛紛貼上公告「租...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。