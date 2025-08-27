登革熱拉緊報？台南知名「危樓」來亞大樓要拆了

高雄市鼓山區已累計7例登革熱本土病例，與高雄同為一日生活圈的台南市民相當緊張，尤其是市區來亞大樓今年初楠西地震後經判定危樓，至今未拆除災區，加上風災過後許多閒置房屋恐不修繕，擔心會造成蚊子孳生，市府工務局表示，來亞大樓將由市府代拆，經費4千萬元，進行發包中。

位在台南市中西區大智路與府前路二段的來亞大樓，今年大年初二地震後，外牆剝落，砸壞2輛車，後續經鑑定結構安全堪憂，市府工務局兩度依建築法發函所有權人自行拆除，第2次限期日為7月15日，不過，目前整棟大樓仍未拆除。

來亞大樓多年前曾在登革熱疫情時，因地下室積水，當時每戶住戶被開罰6萬元，附近林姓居民說，高雄已傳出本土登革熱疫情，連日來午後都有暴雨，因建築物破損嚴重，擔心雨水慘入建築物，目前又無人居住管理，恐成為病媒蚊孳生溫床。

工務局表示，針對來亞大樓拆除案，上個月已啟動拆除作業招標，但第一次投標的包商審查不合格未通過，現已再度辦理招標發包拆除作業中，希望能順利完成發包，就能盡快拆除，目標希望能在年底前完成，預估總拆除經費4000萬元，後續會再向所有權人求償。

來亞大樓外表破舊一度乍看像廢墟，先前高雄「城中城」事件及台中清水爛尾樓塌垮，來亞大樓就會被點名，市府曾要求成立管委會補強改善，但建物所有權人多達60多人難整合，先前剩零星承租戶是租金超便宜，在今年年初楠西地震後被震成危樓，市府將依法拆除。

另丹娜絲風災後災區受損房子多，有許多房子殘破不修繕，甚至是無人居住，也憂心成為登革熱病媒蚊溫床，市府表示，環保局和衛生局都有加強巡檢，工務局和公所也可協助全棟代拆，經費由公家負擔，在六甲已完成第1戶，目前學甲有2戶、將軍1戶也簽約要拆除，約有逾百戶有拆除意願，待釐清產權會會陸續排拆。 台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供 台南市中西區來亞大樓，市府工務局已排定拆除。圖／市府工務局提供

商品推薦