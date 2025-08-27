嘉縣風災屋損石綿廢棄物 清運作業延長至9月12日

嘉義縣部分民宅與建物屋頂因颱風、大雨受損，產生大量石綿建材廢棄物，環保局安排清運作業；原定8月15日截止，縣府決延長至9月12日，請民眾把握時間，逾期不再受理。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，石綿建材廢棄物為有毒物品，清運須依相關規定辦理，委託合格清除處理機構，不可隨意棄置，如有違者最高將處新台幣1000萬元罰鍰。

環保局說明，為方便民眾辦理清運災後石綿廢棄物，已協請各鄉鎮市公所清潔隊及縣府農業處共同受理符合資格民眾登記，受理日期延至9月12日，如須登記或有相關疑問，歡迎撥打服務專線05-3620800分機318 洽詢。

環保局強調，石綿纖維吸入人體會危害健康，民眾處理時至少配戴N95口罩及手套，避免皮膚直接接觸；勿敲碎石綿建材廢棄物，處理前務必噴水潤濕，避免粉塵逸散，並以不易洩漏破損材質的包裝材料完整覆蓋包裹。

