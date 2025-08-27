快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

嘉縣風災屋損石綿廢棄物 清運作業延長至9月12日

中央社／ 嘉義縣27日電
嘉義縣部分民宅與建物屋頂因颱風、大雨受損，產生大量石綿建材廢棄物（圖）；環保局強調，9月12日前可報請鄉鎮市公所、縣府協助清運。（嘉義縣環保局提供）中央社
嘉義縣部分民宅與建物屋頂因颱風、大雨受損，產生大量石綿建材廢棄物（圖）；環保局強調，9月12日前可報請鄉鎮市公所、縣府協助清運。（嘉義縣環保局提供）中央社

嘉義縣部分民宅與建物屋頂因颱風、大雨受損，產生大量石綿建材廢棄物環保局安排清運作業；原定8月15日截止，縣府決延長至9月12日，請民眾把握時間，逾期不再受理。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，石綿建材廢棄物為有毒物品，清運須依相關規定辦理，委託合格清除處理機構，不可隨意棄置，如有違者最高將處新台幣1000萬元罰鍰。

環保局說明，為方便民眾辦理清運災後石綿廢棄物，已協請各鄉鎮市公所清潔隊及縣府農業處共同受理符合資格民眾登記，受理日期延至9月12日，如須登記或有相關疑問，歡迎撥打服務專線05-3620800分機318 洽詢。

環保局強調，石綿纖維吸入人體會危害健康，民眾處理時至少配戴N95口罩及手套，避免皮膚直接接觸；勿敲碎石綿建材廢棄物，處理前務必噴水潤濕，避免粉塵逸散，並以不易洩漏破損材質的包裝材料完整覆蓋包裹。

嘉義 環保局 廢棄物

延伸閱讀

苗檢宣布破獲集團性環保犯罪 起訴49人扣案逾1.4億元、39輛曳引車

合法掩護非法…業者灌水肥入下水道 起訴13人、沒收不法所得

桃園沿海竹林出現大量廢棄物及垃圾 臭氣沖天民眾抱怨盼快處理

逾1000公噸水肥、油汙灌進台中下水道 「黑水專案」抓業者勾結廠商

相關新聞

丹娜絲颱風重創台南畜牧業 農業局輔導畜牧場進行升級計畫

台南今年7月遭遇丹娜絲颱風重創，造成全市上百場畜牧場受損，損失金額初估達上億元，農業部近期也公布「畜牧專案補（協）助」，...

為受災戶請命！黃偉哲盼特別預算速審通過 並提3大訴求

台南接連遭受丹娜絲颱風及0728豪雨重創，農業、民生與基礎設施全面受損，復原重建刻不容緩。市長黃偉哲表示感謝行政院迅速提...

登革熱拉緊報？台南知名「危樓」來亞大樓要拆了

高雄市鼓山區已累計7例登革熱本土病例，與高雄同為一日生活圈的台南市民相當緊張，尤其是市區來亞大樓今年初楠西地震後經判定危...

影／嘉義城隍廟下月夜巡全台9聖城隍齊聚 文化傳承創意交織

鬼月，國定古蹟嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城，將在9月22日晚6時20分熱鬧盛大登場，邀請全台城隍9聖齊聚諸羅城，中央噴水圓環...

台南的低碳普度「新紙錢三燒」 結合全聯設64處紙錢集中箱

中元普渡燃燒的紙錢相當可觀，若集中燒或是響應以賑代金、以米代金，就可減少許多汙染，南市環保局認為一般非集合住宅的住戶，響...

家樂福北門店結束營業未公布 承租商家已紛紛尋退路

嘉義市家樂福北門店今年9月結束營業傳聞一直不斷，家樂福仍表示「以公司公告為準」，不過，近來賣場裡面的商家紛紛貼上公告「租...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。